Berlangsung 3 Hari, JOTA - JOTI 2022 Diikuti Pramuka Penegak dan Pandega se-Kabupaten Tabalong

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANJUNG - Puluhan anggota pramuka tingkat Penegak dan Pandega mengikuti Jamboree On The Air (JOTA) ke-85 dan Jamboree On The Internet (JOTI) ke-43 Nasional tingkat Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Tabalong.

Peserta berkemah dan menginap di lokasi penyelenggaraan JOTA - JOTI selama tiga hari di Taman Burung Hutan Kota, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Kegiatan ini dilaksanakan Kwarcab Tabalong bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tabalong serta Organisasi Amatir Radio Indonesia (Orari) Lokal Tabalong.

Ketua Dewan Kerja Cabang (DKC) Tabalong, Rizaldi Rakhman, Sabtu (15/10/2022), mengatakan, kegiatan diikuti 40 anggota Pramuka tingkat Penegak dan Pandega dari berbagai sekolah.

"Kegiatan dilaksanakan selama tiga hari dari 14 sampai 16 Oktober 2022. Para peserta berkemah dan menginap di lokasi kegiatan," ujarnya.

Menurutnya, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan loyalitas, kualitas serta kuantitas Pramuka sigap dan tanggap.

Selain itu, peserta juga mendapat pengetahuan dasar dan pengalaman praktis dalam hal pengetahuan komunikasi

"Ini sebagai upaya optimalisasi hubungan dengan sesama anggota pramuka, serta meningkatkan jiwa kompetitif dalam diri Pramuka dan menciptakan hubungan baik dengan pihak dalam dan luar negeri," jelas Rizal.

Sementara, Ketua Harian Kwarcab Tabalong, Yuhhani, saat membuka kegiatan, meminta ini dapat dijadikan sebagai momentum untuk menempa diri dengan baik guna memperluas wawasan, menambah ilmu pengetahuan dan sekaligus sebagai wahana untuk menimba pengalaman.

Hal itu tidak hanya bagi anggota Pramuka saja, melainkan untuk pembina dan penyelenggara. Sehingga ke depan, kegiatan seperti ini semakin baik dan terus berkembang setiap tahunnya.

“Melalui kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan generasi yang akan menjadi sosok-sosok calon pemimpin masa depan yang profesional dan berkualitas, serta memiliki kematangan dan kedewasaan baik dalam berpikir maupun bertindak," katanya.

(Banjarmasinpost.co.id/Dony Usman)