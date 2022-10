Isi Curhatan Roro Fitria tak Serumah Lagi dengan Andre Irawan, Bagikan Kabar Baby Sulthan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Roro Fitria akhirnya mengeluarkan isi curhatan usai tak serumah lagi dengan Andre Irawan.

Ibu dari baby Sulthan ini pun merasi kini tak ada lagi beban pikiran lagi usai menggugat cerai Andre Irawan.

Roro Fitria merasa kini lebih plong dan longgar serta berkah hidupnya saat sendiri tanpa Andre Irawan.

Genap satu bulan gugatan cerai Roro Fitria kepada Andre Irawan yang dilaporkan, Jumat (15/9/2022) lalu.

Roro Fitria kini terang-terangan ungkap bahwa dirinya merasa bersyukur dan bahagia setelah gugatannya kepada Andre Irawan.

Keputusan Roro Fitria untuk menggugat cerai suaminya cukup mengejutkan warganet, pasalnya Roro Fitria dan Andre Irawan selalu tampil mesra di depan publik.

Roro Fitria pun tak tanggung-tanggung untuk mengungkap keburukan yang terjadi dalam rumah tangganya bersama Andre Irawan. Roro Fitria juga mengatakan bahwa ia ingin gugatan yang dilaporkannya untuk segera terwujud.

Menanggapi gugatan cerai yang resmi ia gugat pada Andre Irawan, membuat Roro merasa lebih bahagia dari sebelumnya.

Roro Fitria baru saja mengunggah foto selfie nya di akun Instagram Pribadinya @roro.fitria1989.

Dalam unggahannya tersebut Roro Fitria yang biasa dipanggil Nyai ini membubuhkan caption menunjukkan rasa bahagianya pasca resminya gugatan cerai yang dilayangkan pada Andre Irawan.

Roro Fitria dan foto baby Sulthan. (Instagram roro.fitria1989/sriwijayapos.com)

"Alhamdulilahirobilalamin, im so happy," ujar Roro Fitria

Postingan foto selfie Roro Fitria menarik simpati dari para penggemarnya.

"Setiap manusia berbeda ujian dan cobaan derita, you must strong, believe you can do it," tulis Prabuindarjati.

"Semoga diberikan sehat selalu untuk nyai dan baby Sulthan ya, pasti bisa, kuat yaaaaa," tambah ekapuri, penggemar Roro Fitria.