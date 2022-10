Jadwal Bola Liga Inggris Siaran SCTV dan MOJI Malam Ini Tottenham, Liverpool vs Man City Streaming

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah Jadwal Bola Siaran Langsung Liga Inggris yang akan tayang di SCTV, Moji dan Live Streaming TV Online Vidio mulai Sabtu (15/10/2022) hingga Minggu (16/10) malam.

Jadwal Liga Inggris pekan 11, menampilkan Liverpool vs Man City, Man United vs Newcastle, Leeds vs Arsenal dan Tottenham Hotspur vs Everton.

Stasiun TV lokal SCTV dan Moji menyiarkan gratis dua pertandingan Liga Inggris yakni Tottenham vs Everton dan Fulham vs Bournemouth Sabtu malam ini.

Laga Southampton vs West Ham juga Siaran Langsung Moji sedang Liverpool vs Manchester City tayang via Live Streaming Vidio.com.

Liga Ingggris pekan ini diawali laga Brentford vs Brighton & Hove Albion Sabtu dini hari tadi.

Ivan Toney menggarisbawahi kredensial Inggrisnya dengan dua gol saat Brentford kembali ke jalur kemenangan melawan Brighton di Liga Premier.

Sementara Brighton telah menikmati beberapa hasil luar biasa dalam perjalanan mereka musim ini, mereka berjuang untuk fluiditas dan ketajaman melawan lawan berenergi tinggi yang dipimpin oleh Toney dengan luar biasa pada penampilannya yang ke-100 untuk The Bees.

Tuan rumah telah melihat meriam voli improvisasi Bryan Mbeumo dari mistar gawang tim tamu pada saat Toney membuka skor dengan tendangan tumit indah dari umpan Frank Onyeka dari kanan.

Dengan Brighton mencari equalizer setelah istirahat, Toney kemudian menggandakan keunggulan mereka, turun di bawah tantangan kasar Joel Veltman dari belakang dan bangkit untuk mengonversi penalti kedelapan berturut-turut di papan atas.

Dilancir BBC hasilnya melihat tim Thomas Frank naik ke urutan kedelapan dalam tabel, satu tempat dan satu poin di belakang Seagulls, yang belum menang di bawah manajer baru Roberto de Zerbi.

Toney dipanggil ke dalam skuad Inggris untuk pertandingan Nations League bulan September melawan Italia dan Jerman tetapi tidak digunakan oleh Gareth Southgate.

Namun, pada performanya saat ini, dia membuat alasan yang menarik untuk mendapatkan tempat di pesawat ke Qatar untuk Piala Dunia mendatang dengan hanya pemain Manchester City Erling Haaland (15) yang sekarang mencetak lebih banyak gol di Liga Premier daripada penyerang tengah Bees, yang memiliki delapan gol. .

Dengan kekalahan berat melawan Arsenal dan Newcastle di kedua sisi dari hasil imbang tanpa gol di Bournemouth, Brentford memberikan respons sempurna di depan dukungan penuh semangat mereka di kandang.

Baik De Zerbi dan Frank mendapat kartu kuning karena pertengkaran di area teknis dan di lapangan Brentford mencerminkan agresi manajer mereka.