Prediksi dan Link Streaming PSG vs Marseille, TV Online Bein Sports Duel Dua Pemukul Liga Prancis

Prediksi Susunan Pemain Paris Saint-Germain vs Marseille di Parc des Princes pada pekan ke-11 Ligue 1 2022/2023.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live streaming bola Paris Saint-Germain vs Marseille di Parc des Princes pada pekan ke-11 Ligue 1 2022/2023.

Jadwal siaran langsung dan Live Streaming PSG vs Marseille adalah pada Senin (15/10/2022) jam 01.45 WIB melalui Live Streaming Bein Sports.

Link Live Streaming PSG vs Marseille ini bisa diakses lewat Live Streaming TV Online tautan di berita ini.

Dua pemukul besar Prancis bertanding di ibu kota pada akhir pekan, saat Paris Saint-Germain asuhan Christophe Galtier menjamu Marseille asuhan Igor Tudor di Parc des Princes di Ligue 1.

Parisians berada di puncak klasemen dengan 26 poin, dengan tim tamu hanya tertinggal tiga poin di urutan ketiga.

Ini menjanjikan untuk menjadi pertandingan papan atas Prancis yang menarik.

Paris Saint-Germain dan Marseille adalah dua klub terbesar di sepak bola Prancis. PSG adalah juara bertahan setelah memenangkan gelar dengan 15 poin kekalahan musim lalu.

Marseille mengambil posisi kedua dan mengamankan sepak bola Liga Champions UEFA.

Keduanya sering mengadakan pertunjukan ketika mereka berhadapan.

Kemenangan kandang akan membuat Paris membuka selisih enam poin, tetapi kemenangan bagi Olympian akan membuat mereka menyamakan poin dengan PSG di klasemen setelah 11 pertandingan.

Secara alami, pasukan Galtier adalah favorit untuk mendapatkan kemenangan di tempat mereka sendiri.

Tetapi Marseille lebih dari mampu untuk membuat kejutan di ibukota Prancis.

Paris Saint-Germain unggul ketika kedua pertandingan terakhir ini saling berhadapan.

Neymar memberi The Red and Blues keunggulan lebih awal, tetapi The Phocaeans menyamakan kedudukan pada tanda setengah jam.