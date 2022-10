Dilema Bek Timnas Inggris di Piala Dunia 2022 Qatar, Southgate Cari Opsi Bek Chelsea dan Liverpool

BANJARMASINPOST.CO.ID - Dilema timnas Inggris untuk menentukan bek terbaik jelang Piala Dunia 2022 di Qatar setelah cederanya bek Chelsea di Liga Inggris.

Bek kanan Chelsea dan timnas Inggris Reece James diperkirakan akan absen di World Cup 2022 Qatar setelah absen selama delapan minggu karena cedera lutut.

Pemain berusia 22 tahun itu mengalami masalah dalam kemenangan 2-0 the Blues di Liga Champions atas AC Milan awal pekan ini, keluar pada menit ke-62.

Kekhawatiran segera muncul atas kemungkinan James absen dari Piala Dunia 2022, dengan Gareth Southgate menghadapi dilema pemilihan bek kanan.

James bergabung dengan sesama bek Chelsea, Walker dan bek Liverpool, Trent Alexander-Arnold yang lebih dulu cedera.

Kieran Trippier dari Newcastle United mewakili salah satu dari opsi bek kanan Southgate saat The Three Lions bersiap untuk menghadapi Iran, AS, dan Wales.

Dalam pukulan pahit bagi klub dan negara, Chelsea kini telah merilis pembaruan lebih lanjut tentang cedera James, membenarkan bahwa bek itu akan menepi selama delapan minggu.

"Menyusul cedera lutut yang diderita dalam pertandingan tandang kami melawan AC Milan, Reece telah menerima perawatan dari departemen medis Chelsea dan mengunjungi spesialis akhir pekan ini," bunyi pernyataan tersebut, dikutip Minggu, (16/10/2022).

Chelsea juga menyebutkan bahwa setelah berkonsultasi dengan semua pihak, Reece kini akan menjalani program rehabilitasi dan diperkirakan akan absen selama delapan minggu.

Dengan Inggris memulai upaya mereka untuk kejayaan Piala Dunia 2022 pada 21 November melawan Iran di Grup B, James, kecuali pemulihan ajaib tidak akan mewakili Three Lions di Qatar.

Pria Chelsea itu tampaknya masih memiliki harapan bahwa dia akan kembali untuk Piala Dunia, memposting di Twitter.

"Perlombaan melawan waktu sudah tiba..Tapi kami tidak akan menyerah," tulisnya.

James bergabung dengan sesama bek kanan Kyle Walker dan Trent Alexander-Arnold yang sedang menjalani operasi pangkal paha sementara Alexander-Arnold memiliki masalah pergelangan kaki.

Cedera bek kanan Liverpool itu diperkirakan tidak akan membahayakan harapannya di Piala Dunia, sementara Walker berharap untuk kembali bugar tepat waktu untuk turnamen.