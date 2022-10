Gelaran JOTA dan JOTI 2022 di HSU, 100 Anggota Pramuka Dilatih Gunakan Radio Amatir

BANJARMASINPOST.CO.ID, AMUNTAI - Kwartir Cabang Pramuka (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) bersama Orari Lokal Kabupaten HSU melaksanakan Apel kegiatan pembukaan Jamboree On The Air (JOTA) Nasional yang ke - 85 dan Jamboree On The Internet (JOTI) Nasional yang ke - 43 Tingkat Kabupaten HSU Tahun 2022.

100 peserta yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan JOTA dan JOTI Tahun 2022 tersebut dilaksanakan hingga 16 Oktober.

JOTA dan JOTI adalah kegiatan tahunan tingkat dunia, yang diselenggarakan setiap tahunnya di akhir pekan minggu ke-3 bulan Oktober untuk menghubungkan Pramuka/Pandu dari seluruh penjuru dunia.

Dalam kegiatan tersebut semua operator amatir radio dari seluruh dunia berpartisipasi dengan lebih dari 500.000 Pramuka untuk mengajarkan mereka tentang radio dan membantu mereka untuk menghubungi Pramuka-Pramuka lain dengan menggunakan perangkat radio amatir dan sejak tahun 2004, menggunakan Basis Echolink-VoIP.

Dalam Apel pembukaan, dipimpin oleh Ketua Kwarcab tingkat Kabupaten HSU atau yang diwakili oleh Wakil Ketua Lima Kwarcab HSU di bidang Pengabdian Masyarakat dan Humas, Ahmad Khairullah.

Dalam amanatnya ia mengatakan kegiatan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan Dasa Dharma dan Tri Satya.

Lebih lanjut, ia mengatakan kegiatan tersebut dibantu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten HSU berupa menyediakan fasilitas seperti ruangan dan akses internet. Untuk tempat studio yang menyediakan dari Diskominfosandi Kabupaten HSU.

"Kami mengucapkan Terima kasih khususnya kepada Ketua Orari Lokal Kabupaten HSU serta Pengurus lainnya atas bantuan dan kerjasama nya sehingga kegiatan ini dapat terlaksana," ujarnya.

Sebelum menutup sambutannya, Ahmad Khairullah berpesan kepada para peserta yang hadir untuk mempelajari tentang Kepanduan dan nilai-nilai kewarganegaraan global. kegiatan ini terbuka untuk Pandu di seluruh dunia dan masyarakat , memungkinkan anak muda untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain menggunakan Internet dan radio amatir. (Banjarmasinpost.co.id/Reni Kurniawati)