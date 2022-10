Kabar Adit Jayusman Usai Batal Nikahi Ayu Ting Ting, Kini Pamer Foto Megah Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting sempat menuai harapan dengan Adit Jayusman.

Bahkan, putri Ayah Ozak itu sempat merencanakan pernikahan dengan Adit Jayusman.

Sayangnya, rencana pernikahan itu gagal. Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman batal menikah.

Lama tak terdengar, bagaimana kabar Adit Jayusman kini?

Tak banyak yang bisa didapat dari Adit Jayusman yang dulu digadang gantikan Enji Baskoro itu.

Ini karena akun instagramnya @aditjay bermode privat.

Meski begitu, akun IG Adit Jayusman ini ternyata masih diikuti oleh Ayu Ting Ting.

Lihat saja daftar akun yang difollow Ayu Ting Ting, akun Aditjay masih ada.

Ayu Ting Ting masih follow IG Adit Jayusman. (instagram ayutingting92)

Saat diklik, ada perubahan di tampilan foto profil Adit.

Semula Adit memajang foto animasi, kini berfose di stadion bola.

Sementara, pengikut instagramnya juga tak banyak yakni 480 followers.

Dia juga masih memfollow akun instagram Ayu Ting Ting.

Dalam bionya, dia menulis kalimat berbahasa Inggris yang menandakan keahlian dan minatnya.

"Chemist & Engineer with interest in sustainability, renewable energy & the latest tech on earth. (Kimiawan & Insinyur dengan minat pada keberlanjutan, energi terbarukan & teknologi terbaru di bumi)," tulisnya.