Jadwal Liga Inggris Live Vidio Besok, Man United vs Spurs, Liverpool, Arsenal vs Man City Tunda

Klasemen Liga Inggris dan Jadwal Liga Inggris akan kembali bergulir mulai Rabu (19/10/2022) lusa tetap tayang via Siaran langsung SCTV dan Live Streaming TV Online ada Man United vs Tottenham.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Inggris akan kembali bergulir mulai Rabu (19/10/2022) lusa tetap tayang via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming TV Online ada Man United vs Tottenham.

Belum ada konfirmasi laga mana Live SCTV bisa Brentford Vs Chelsea atau Liverpool Vs West Ham sedang laga Arsenal Vs Man City ditunda.

Secara keseluruhan Siaran Langsung Liga Inggris bisa ditonton via Live Streaming Vidio.Com.

Salah satu laga yang patut dinantikan adalah Manchester United vs Tottenham Hotspur di tengah pekan ini.

Terakhir kali Spurs mengunjungi Old Trafford, pengunjung disuguhi hat-trick spektakuler dari Cristiano Ronaldo, membuatnya mendapatkan gelar pencetak gol terbanyak sepanjang masa di dunia dengan 806 gol untuk klub dan negara.

Dengan Erik ten Hag menghadapi Antonio Conte, itu semua untuk bermain untuk musim ini ketika tim London Utara mengunjungi Old Trafford.

Manchester United memasuki pertandingan ini sebagai lanjutan dari hasil imbang 0-0 di Liga Inggris melawan Newcastle United.

Dalam pertandingan itu, Manchester United memiliki 63 persen penguasaan bola dan 15 tembakan ke gawang dengan 2 di antaranya tepat sasaran. Di sisi lain, Newcastle United mendapat 9 tembakan ke gawang dengan 2 tepat sasaran.

Pertandingan yang melibatkan Manchester United akhir-akhir ini sering menjadi urusan yang menarik dengan banyak aturan mencetak gol daripada pengecualian. Selama setengah lusin bentrokan terakhir mereka, jumlah 20 gol telah mengalir untuk kedua belah pihak digabungkan (rata-rata 3,33 gol per pertandingan) dengan 11 di antaranya berasal dari Manchester United. Kita lihat saja apakah tren itu akan berlanjut ke pertandingan berikutnya atau tidak.

Menjelang pertandingan ini, Manchester United tidak pernah kalah dalam pertandingan liga dengan Tottenham Hotspur dalam 3 pertandingan sebelumnya.

Tottenham Hotspur datang ke pertandingan ini sebagai lanjutan dari kemenangan 2-0 di Liga Premier dengan kekalahan dari Everton di pertandingan terakhir mereka.

Dalam pertandingan itu, Tottenham Hotspur berhasil menguasai 62% penguasaan bola dan 21 percobaan ke gawang dengan 7 di antaranya tepat sasaran.

Untuk Tottenham Hotspur, gol dicetak oleh Harry Kane (59') dan Pierre-Emile Højbjerg (86').

Untuk lawan mereka, Everton mendapat 4 tembakan ke gawang dengan 0 tepat sasaran.