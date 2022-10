Jadwal Bola Live SCTV Liga Inggris Malam ini Brighton vs Nottingham dan Liverpool Streaming Besok

Berikut Jadwal Bola Siaran langsung Liga Inggris tayang di SCTV, Moji dan Live Streaming TV Online mulai Rabu (19/10/2022) dinihari nanti hingga Jumat (21/10). Jadwal Liga Inggris pekan ini, menampilkan Brentford vs Chelsea, Liverpool vs West Ham dan Manchester United vs Tottenham.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Jadwal Bola Siaran langsung Liga Inggris tayang di SCTV, Moji dan Live Streaming TV Online mulai Rabu (19/10/2022) dinihari nanti hingga Jumat (21/10).

Jadwal Liga Inggris tengah pekan ini, menampilkan Brentford vs Chelsea, Liverpool vs West Ham dan Manchester United vs Tottenham.

Siaran Langsung SCTV menyiarkan gratis dua pertandingan Liga Inggris yakni Brighton vs Nottingham dan Leicester vs Leeds.

Dua laga Fulham vs Aston Villa dan Newcastle vs Everton Siaran langsung Moji sedang Manchester United vs Tottenham tayang via Live Streaming Vidio.com.

Duel dua tim papan tengah Brighton vs Nottingham akan memulai Jadwal Liga Inggris dinihari nanti.

The Seagulls dikalahkan 2-0 oleh Brentford pada Jumat malam, sementara hasil buruk Steve Cooper menderita kekalahan 1-0 dari Wolverhampton Wanderers.

Hal-hal tidak bagus untuk Nottingham Forest dalam kembalinya mereka ke Liga Premier setelah bertahun-tahun sejak tim memulai musim dengan hanya lima poin dari sembilan pertandingan.

Selain itu, Nottingham Forest juga memiliki selisih gol yang sangat buruk, sehingga mereka saat ini berada di posisi terakhir klasemen.

Sementara itu, tim tidak akan diperkuat Moussa Niakhate, Jack Colback dan Omar Richards yang cedera pada pertandingan mendatang.

Tim tuan rumah telah menjadi salah satu kejutan paling menyenangkan dari musim Liga Premier sejauh ini.

Para tamu telah berjuang untuk mendapatkan poin di papan dan mereka berada di urutan terakhir di klasemen saat ini.

Dengan mengingat hal itu, dan mengingat fakta bahwa Brighton menjadi tuan rumah pertandingan.

Brighton bisa memimpin di babak pertama dan mempertahankannya hingga akhir pertandingan.

