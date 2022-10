Siaran Langsung SCTV, Jadwal Liga Champion Pekan 5, Nasib Barcelona, Inter, AC Milan dan Juventus

Hakan Calhanoglu (kiri), Lautaro Martinez (kanan) dsn Milan Skriniar dalam poster laga Barcelona vs Inter Milan di Liga Champions. Siaran Langsung SCTV, Jadwal Liga Champion Pekan 5, Nasib Barcelona, Juventus, Inter Milan dan AC Milan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Simak Jadwal Liga Champions 2022-2023. Sebagian laga akan Siaran Langsung SCTV. Barcelona, Inter Milan dan Ac Milan dan Juventus menunggu nasib.

Sejumlah tim elite masih berjuang lolos ke fase berikutnya di Liga Champions termasuk Barcelona.

Kali ini, Barcelona akan diadang tim kuat asal Jerman, Bayern Munchen.

Praktis, nasib Barcelona bergantung kepada Inter Milan yang melawan Viktoria Plzen pada jadwal Liga Champions hari yang sama.

Selain dua laga itu, ada juga Dynamo Zagreb vs AC Milan, Benfica vs Juventus, dan Ajax Amsterdam vs Liverpool yang menghiasi pekan 5 Liga Champions 2022-2023.

Pekan 5 akan berlangsung pada Selasa (25/10/2022) siang waktu setempat atau malam WIB.

Dari semua itu, fokus pekan 5 ialah laga Barcelona vs Bayern Munchen.

Laga antara Barcelona vs Bayern Munchen akan berlangsung pada Kamis (27/10/2022) pukul 02.00 WIB di Stadion Spotify Camp Nou, Barcelona, Spanyol.

Kondisi Barca yang ambruk di Liga Champions diperparah dengan kekalahan di kandang lawan 1-3 dari Real Madrid pada El Clasico, Minggu (16/10/2022) malam WIB.

Kini makin sulit Barcelona lolos ke babak 16 besar Liga Champions bahkan bakal terlempar ke Liga Europa 2022-2023.

Ini terjadi sesuai hasil imbang kontra Inter Milan 3-3, Kamis (13/10/2022) dini hari WIB.

Blaugrana hinggap di peringkat ketiga Grup E Liga Champions dengan 4 poin, kalah poin dari Inter Milan di tempat kedua.

Inter Milan sendiri meraih 7 poin, terpaut 5 angka dari pemuncak tabel klasemen sementara Grup C, Bayern Munchen.

Pada pekan 5 nanti, Barcelona akan melawan Bayern Munchen yang sudah memastikan diri lolos ke babak 16 besar.