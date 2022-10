Terus Diimingi Chelsea, AC Milan Siap untuk Pembicaraan Perbaharuan Kontrak Rafael Leao

BANJARMASINPOST.CO.ID - Rombongan Rafael Leao siap untuk membahas kontrak baru dengan Milan dalam pertemuan mereka hari ini, lapor detail.

Kontrak penyerang Portu guese forward berusia 23 tahun saat ini akan berakhir pada 2024 dan klub sangat ingin mengikatnya dengan kontrak baru, tidak ingin kehilangan pemain dalam 18 bulan ke depan.

Chelsea muncul di akhir musim panas untuk mendaftarkan minat mereka pada Leao tetapi Milan menjelaskan bahwa dia tidak dijual, dan sekarang kontrak baru adalah langkah berikutnya.

Seperti yang dirinci oleh La Gazzetta dello Sport, pertemuan kunci antara Milan dan rombongan Leao akan berlangsung hari ini.

Di mana klub kemungkinan akan mengajukan tawaran yang menggiurkan, yang bisa mencapai sekitar 5-7 juta Euro bersih per musim.

Elemen kuncinya adalah kompensasi yang harus dibayar Leao kepada Sporting Lisbon, sekitar 20 juta Euro.

Klub dapat menawarkan untuk membantu pemain berusia 23 tahun membayar biaya ini atau mereka dapat dengan mudah menyesuaikan tawaran gaji mereka untuk mencerminkan masalah ini.

Tetapi terlepas dari itu, itu merupakan pertimbangan penting bagi kedua belah pihak.

Sementara Tim Serie A Musim Ini dinobatkan di Penghargaan PFA Italia, termasuk Rafael Leao, Dusan Vlahovic , Ciro Immobile dan Nicolò Barella, dengan Leao sebagai Player of the Season.

"Berkat Stefano Pioli saya menjadi pemain penting."

Upacara penghargaan, yang disebut Gran Gala del Calcio, diadakan malam ini di Milan dan dihadiri oleh bintang-bintang sepak bola Italia dan keluarga mereka.

AC Milan mendominasi penghargaan setelah memenangkan Scudetto, termasuk gelar Team of the Year dan Coach of the Year untuk Pioli.

Ada juga XI ideal yang disebut dalam formasi 4-3-3 dan sekali lagi ada perwakilan Rossoneri yang berat, khususnya Mike Maignan , Fikayo Tomori, Theo Hernandez dan Rafael Leao.

Penghargaan terbesar malam itu juga tidak mengejutkan, pergi ke Rafael Leao.