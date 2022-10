Tim Terbaik Serie A Musim Ini, Pemain AC Milan Mendominasi, Stefano Pioli Pun Pelatih Terbaik

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tim Serie A Musim Ini dinobatkan di Penghargaan PFA Italia, termasuk Rafael Leao, Dusan Vlahovic, Ciro Immobile dan Nicolò Barella.

Rafael Leao sebagai Player of the Season. "Berkat Stefano Pioli saya menjadi pemain penting."

Upacara penghargaan, yang disebut Gran Gala del Calcio, diadakan malam ini di Milan dan dihadiri oleh bintang-bintang sepak bola Italia dan keluarga mereka.

AC Milan mendominasi penghargaan setelah memenangkan Scudetto, termasuk gelar Team of the Year dan Coach of the Year untuk Pioli.

Baca juga: Siaran Langsung SCTV, Jadwal Liga Champion Pekan 5, Nasib Barcelona, Inter, AC Milan dan Juventus

Baca juga: Malick Thiaw Debut Bersama AC Milan dan Statistiknya Main 10 Menit, Stefano Pioli Ungkap Ini

Baca juga: Kabar Terbaru Inter Milan Soal Romelu Lukaku, Brozovic dan Handanovic, Rival AC Milan Makin Kuat

Ada juga XI ideal yang disebut dalam formasi 4-3-3 dan sekali lagi ada perwakilan Rossoneri yang berat, khususnya Mike Maignan , Fikayo Tomori, Theo Hernandez dan Rafael Leao.

Penghargaan terbesar malam itu juga tidak mengejutkan, pergi ke Rafael Leao.

“Saya ingin berterima kasih kepada orang tua saya, itu adalah mimpi saya untuk memenangkan trofi di depan mereka, saya sangat senang,” kata pemain internasional Portu gal, yang hari ini juga dinobatkan sebagai peringkat ke-14 di Ballon d'Or.

“Ketika saya datang ke sini, pada dasarnya saya masih anak-anak, mungkin saya tidak mengerti seberapa besar Milan dan saya tidak tahu bagaimana harus bersikap seperti orang dewasa, tetapi Pioli sangat penting bagi saya, dia membuat saya menjadi pemain penting.

“Saya harus berterima kasih kepada semua orang yang bekerja dengannya sekarang karena saya seorang pria. Hal terbaik adalah melihat semua fans di jalanan merayakan Scudetto, seluruh Milan berwarna merah dan hitam.”

Di tempat lain, Federico Gatti dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Serie B untuk pekerjaannya di Frosinone, yang membuatnya pindah ke Juventus, sementara Daniele Orsato menjadi Wasit Terbaik Musim Ini.

Semua penghargaan dipilih oleh AIC, Asosiasi Pemain Italia, oleh rekan-rekan mereka sendiri.

Stefano Pioli dinobatkan sebagai Pelatih Terbaik Serie A untuk 2021-22 setelah memimpin Milan meraih Scudetto. "Kami ingin mengulangi kesuksesan kami."

Ahli taktik tidak pernah memenangkan satu trofi pun dalam karir manajerialnya dan Rossoneri tidak merebut gelar Serie A selama lebih dari satu dekade, jadi mereka sama sekali bukan favorit, tetapi finis di depan Inter pada hari terakhir musim ini.

Pemain AC Milan Ismael Bennacer bersama pelatih Stefano Pioli dan pemain AC Milan lainnya (Ismael Bennacer)

Pioli juga mendapatkan tato perisai Scudetto untuk menandai kesempatan itu selamanya dan hari ini menerima trofi lain, saat ia dinobatkan sebagai Pelatih Terbaik Serie A di Gran Gala del Calcio.