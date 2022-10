Hasil, Klasemen dan Jadwal Liga Inggris SCTV Malam ini, Liverpool, Chelsea, Man United Main

Hasil liga Inggris dinihari tadi, Crystal Palace vs Wolverhampton Wanderers 2-1. cek Jadwal dan Klasemen Liga Inggris

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Jadwal Liga Inggris yang tayang Live Streaming TV Online Vidio Kamis dan Jumat (20-21/10/2022) dinihari. Cek juga Hasil Liga Inggris malam tadi.

Selain Siaran Langsung SCTV dan Moji, secara keseluruhan Siaran Langsung Liga Inggris bisa ditonton via Live Streaming Vidio.com.

Beberapa laga yang patut dinantikan adalah Brentford vs Chelsea, Liverpool vs West Ham dan Man United vs Tottenham.

Belum ada informasi laga yang tayang via SCTV tengah pekan nanti namun sejumlah laga pasti bisa disaksikan melalui TV Online via Live Streaming Vidio.com.

Liga Inggris sudah dibuka pada dinihari tadi.

Crystal Palace bangkit dari ketinggalan 1-0 untuk mengalahkan Wolves 2-1 di Selhurst Park pada Selasa malam.

Tim tamu membuka skor setelah Hugo Bueno, pada awal pertamanya di Liga Premier, menemukan Adama Traore dengan umpan silang yang sangat baik yang ia dorong ke rumah.

Wolves bisa saja unggul lebih jauh di babak pertama, tetapi Diego Costa melewatkan peluang bagus dan tendangan bebas Ruben Neves membentur tiang gawang.

Crystal Palace nyaris melalui Cheick Doucoure tetapi mencetak gol dalam satu menit dari awal babak kedua.

Michael Olise memotong dari kanan dan mengirimkan bola luar biasa yang disuntikkan Eberechi Eze.

Wilfried Zaha kemudian mencetak gol kemenangan, ketika Eze dan Odsonne Edouard bergabung sebelum yang terakhir menggulung bola ke Zaha dan dia memiliki kebebasan di kotak penalti untuk menyelesaikan peluang dan menyegel tiga poin berharga yang membawa Palace ke babak pertama.

Bos sementara Wolves Steve Davis kepada Amazon: “Jika kami memulai babak kedua dengan lebih baik, itu akan menjadi hasil yang berbeda.

“Kami memulai (babak kedua) dengan sangat lambat. Kami tidak berkumpul kembali dan kami harus mengenali saat-saat ketika kami berada di bawah tekanan.

“Saya kecewa dengan hasilnya, tetapi senang dengan banyak aspek permainan kami.”