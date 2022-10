Jadwal Jam Tayang Liga Champion Siaran Langsung SCTV, Barcelona vs Munchen, Nasib di Tangan Inter

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut adalah jadwal tayang Liga Champions (UCL) siaran langsung di SCTV & Live Streaming TV Online Vidio, lanjutan matchday lima..

Bukan pekan ini, jadwal siaran langsung gratis SCTV Liga Champion akan berlangsung mulai Selasa (25/10/2022) hingga Kamis (27/1//2022) dini hari WIB.

Sejumlah pertandingan menarik menanti di matchday lima Liga Champion seperti Barcelona vs Bayern Munchen, Inter Milan vs Viktoria Plzen, Ajax vs Liverpool dll.

Salah satu laga yang disorot adalah pertandingan Barcelona vs Munchen yang dijadwalkan berlanjut Rabu (26/10/2022) pukul 02.00 WIB.

Laga ini akan jadi penentu bagi kelanjutan langkah Barcelona di Liga Champions musim ini.

Pasalnya, peluang Barcelona untuk lolos ke babak 16 besar Liga Champions semakin kecil setelah bermain seri kontra Inter Milan, skor 3-3, Kamis (13/10/2022) dini hari WIB.

Tim asuhan Xavi Hernandez, tetap berada di urutan ketiga di Grup E Liga Champions dengan 4 poin, tertinggal tiga poin dari Inter diposisi 2.

Inter kini berada di posisi kedua klasemen Grup C dengan 7 poin terpaut 5 angka di belakang Bayern Muenchen yang memuncaki tabel.

Barcelona wajib menang pada sisa laga di fase Grup untuk membuat peluang mereka lolos.

Namun itu tak menjamin posisi Barcelona aman.

Barcelona masih harus berharap Inter Milan terpeselet pada sisa laganya melawan Viktoria Plzen dan Bayern Munchen.

Jika Inter Milan menang atas Viktoria Plzen, maka Nerrazurri akan memiliki 10 poin.

Hal ini membuat Barcelona dipastikan tersingkir dari Liga Champions karena poin maksimal Blaugrana juga 10, tapi mereka kalah head to head dari Inter Milan.

Laga terakhir atau matchday enam nantipun tak akan berpengaruh pada posisi klasemen.