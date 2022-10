Pemicu Rafathar Tahan Amarah ke Raffi Ahmad saat Akan Ungggah Foto, Suami Nagita Slavina Ngotot Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID- Rafathar begitu sabar mengajari bahasa Inggris Raffi Ahmad suami Nagita Slavina yang akan menulis caption dan mengunggah foto di instagram.

Rafathar sempat menahan amarah karena Raffi Ahmad tampak tidak mengindahkan arahan anaknya untuk penulisan bahasa Inggris yang benar.

Hingga akhirnya Raffi Ahmad pun menuliskan captions pakai bahasa Inggris di foto Rafathar yang diunggah usai potong rambut.

Inilah momen Rafathar saat mengajari Raffi Ahmad bahasa Inggris.

Ditinggalkan Nagita Slavina ke Korea Selatan, Raffi Ahmad menghabiskan waktu bersama dengan kedua anaknya, Rafathar dan Rayyanza.

Mulanya, Raffi Ahmad mengajak anak sulungnya untuk bermain bola.

Rafathar pun tampak senang bisa menghabiskan waktu bersama ayahnya tersebut.

Setelah puas bermain, Raffi Ahmad pun ingin memotong rambutnya.

Ia memanggil orang khusus ke rumahnya.

Tak hanya Raffi Ahmad, Rafathar pun ingin ikut dipotong rambutnya.

Raffi Ahmad tanya ke Rafathar soal benar atau tidak tulisannya dengan Bahasa Inggris, Rabu (19/10/2022). Sebagaimana dilansir dari youtube Rans Entertaiment (18/10/2022). (youtube/Rans Entertaiment)

Bukan Raffi Ahmad jika tak narsis, ia pun mengunggah foto bersama anaknya itu.

Raffi Ahmad itu pun ingin mengunggah dengan menggunakan caption dengan bahasa inggris.

Lucunya, Raffi Ahmad heboh menanyakan apakah benar atau tidak bahasa yang ia gunakan pada Rafathar.

" Rafathar with the new hair style, bener gak bahasa inggris papa?," tanya Rafathar dikutip dari kanal YouTube Rans Entertainment, Selasa (18/10/2022).