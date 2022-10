Persib Bandung Ditinggal Luis Milla, Intip Perubahan Program untuk Ciro Alves cs

BANJARMASINPOST.CO.ID - Di tengah ketidakpastian jadwal Liga 1 2022/2023, Persib Bandung ditinggal pelatihnya, Luis Mila.

Luis Milla pergi meninggalkan Persib untuk kembali ke Spanyol.

Kabar tersebut dibenarkan oleh Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Umuh Muchtar.

Milla diketahui pergi ke Spanyol untuk menemui keluarganya.

Sementara itu, baru-baru ini melalui unggahan Instagramnya, Luis Milla mengatakan tengah beristirahat terlebih dahulu.

Ibarat sebuah gadget, Luis Milla mengatakan dirinya tengah mengisi ulang baterainya.

"Time to disconnect and recharge our batteries (Saatnya untuk memutuskan dan mengisi ulang baterai kita)," kaya Luis Milla dikutip dari unggahan Instagramnya, Rabu (19/10/2022).

Kepulangannnya ke Spanyol, Luis Milla mengatakan dirinya sembari menantikan untuk kembali bekerja dan bersaing di lapangan.

"Looking forward to getting back to work and competing (Menantikan untuk kembali bekerja dan bersaing)," pungkasnya.

Seperti diketahui, belum terdapat kejelasan terkait digulirnya kembali kompetisi Liga 1.

* Pemain Persib Libur Latihan

Di tengah ketidakpastian dimulainya Liga 1 2022/2023, Persib Bandung kembali mengubah program latihannya.

Para pemain Persib Bandung dikabarkan akan melahap program latihan secara online.

Dalam program tersebut, Ciro Alves dkk diharuskan memberikan laporan kepada tim pelatih, jika sudah menjalankan latihannya.