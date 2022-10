Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Dana Desa Tamiyang Kabupaten Tabalong Jalani Sidang Perdana

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANJUNG - Dugaan korupsi anggaran dana desa tahun anggaran 2020 di Desa Tamiyang, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), bergulir ke meja hijau.

Kedua terdakwa, yakni AL dan ANA, menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), Kamis (20/10/2022).

Terdakwa AL pada saat peristiwa dugaan korupsi terjadi masih menjadi Kepala Desa Tamiyang dan ANA sebagai aparatur desa yang menjabat Kasi Kesra

Sidang pertama dengan materi pembacaan dakwaan ini dihadiri kedua terdakwa secara online.

Terdakwa AL mengikuti proses persidangan dari Rutan Tanjung, sedangkan terdakwa ANA dari ruang sidang online Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabalong.

Untuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan penasihat hukum dari terdakwa (AL), hadir PN Tipikor Banjarmasin.

Kepala Kejari Tabalong, Mohamad Ridosan, melalui Kasi Intelijen, Amanda Adelina, mengatakan, para terdakwa didakwa dengan dakwaan primair pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 ayat 1 UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana telah diubah dan

Ditambah, UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan dakwaan subsidair pasal 3 jo. pasal 18 ayat 1 UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001tentang perubahan UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

“Atas dakwaan dari penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa AL mengajukan nota keberatan atau eksepsi dan atas hal tersebut sidang ditunda satu minggu. Sedangkan terdakwa ANA tidak mengajukan keberatan," kata Amanda.

Dijadwalkan, sidang lanjutan akan dilaksanakan saat Kamis (27/10) dengan agenda pembacaan nota keberatan untuk terdakwa AL dan pemeriksaan saksi untuk terdakwa ANA.

Dalam kasus ini, , kedua terdakwa diduga melakukan tiindak pidana korupsi pengelolaan Dana Desa Tamiyang tahun anggaran 2020.

Berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Negara Inspektorat Kabupaten Tabalong, merugikan keuangan negara sebesar Rp 160 juta atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

(Banjarmasinpost.co.id/Dony Usman)