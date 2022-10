Paras Syahrini Disanjung Vie Shantie Khan, Kala Istri Reino Barack Bagikan Foto Terkini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Paras penyanyi Syahrini kian dipuji oleh sahabat perempuannya, Vie Shantie Khan.

Wajah cantik istri pengusaha Reino Barack tersebut disanjung-sanjung oleh Vie Shanti Khan, teman Incess dari Malaysia.

Itu setelah Syahrini mengunggah foto-fotonya sendiri dan beberapa foto mesranya dengan Reino Barack.

Penyanyi 40 tahun tersebut memposting foto-foto demikian melalui akun instagram pribadinya, @princessyahrini.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari postingan tersebut, Jumat (21/10/2022), Syahrini memposting foto itu dengan caption hari Jumat yang berkah.

Foto-foto Incess ketika makan durian, nongkrong di taman dengan Reino Barack hingga makan di restoran.

“Salaam Jummah Mubarak ~ Jum’at Barokah, “ terang Syahrini melalui caption.

Kesibukan Syahrini sekarang hanya mengurus suaminya dan bisnisnya saja setelah dirinya memutuskan untuk istirahat dari dunia entertainment.

Syahrini dan Reino Barack pun kini tak tinggal di Indonesia melainkan memilih untuk hidup di Singapura.

Syahrini yang jarang tersorot media, kini banjir pujian dari kerabatnya lantaran terlihat semakin cantik usai berhijab.

Bahkan saking mulusnya, kulit wajah Incess disebut tak memiliki pori-pori oleh kerabat artisnya.

Sanjungan pun dilontarkan oleh Vie Shantie Khan melalui kolom komentar.

“Missssh u my beautiful sister...... wishing u have a blessed friday my love, “ komentar Vie Shantie Khan.

Kiat Syahrini demi Tetap Cantik di Mata Reino Barack