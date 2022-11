Sinergi Link Net dan XL Axiata Hadirkan Layanan Konvergensi untuk Kebutuhan Internet

(ki-ka) Presiden Direktur & CEO Link Net, Marlo Budiman bersama dengan Direktur & Chief Commerce Officer XL Axiata, David Arcelus Oses dalam acara peluncuran Layanan Konvergensi Internet melalui produk kolaborasi First Media dan XL di Jakarta, Kamis (20/10). Untuk memperkuat posisi perusahaan di industri telekomunikasi XL Axiata dan Link Net berkolaborasi menggabungkan layanan internet di dalam dan di luar rumah melalui layanan yang lebih hemat, praktis dan efisien.

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA – Untuk memperkuat posisi perusahaan di industri telekomunikasi, PT Link Net Tbk (Link Net) dan PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) bersinergi meluncurkan layanan konvergensi internet melalui produk kolaborasi First Media dan XL yang digelar Kamis (20/10/2022) di Jakarta.

Kolaborasi ini menggabungkan layanan internet berkecepatan tinggi tanpa batasan kuota, konten streaming, TV kabel serta penyimpanan online milik First Media dengan Paket Kuota Bersama XL yaitu berupa layanan data internet berkuota besar.

Inovasi ini hadir guna menjawab kebutuhan pelanggan akan internet di dalam dan di luar rumah melalui layanan yang lebih hemat, praktis, dan efisien.

Victor Indajang, Chief Commercial Officer Link Net menyampaikan, “Kolaborasi ini kami lakukan sebagai bentuk nyata kepedulian First Media guna melayani kebutuhan internet pelanggan secara menyeluruh, baik untuk di dalam rumah ataupun di luar rumah, melalui penyediaan konvergensi layanan pita lebar berbasis kabel (fixed line broadband) dan layanan mobile internet. Di samping itu, sinergi ini juga bertujuan meningkatkan kualitas layanan produk First Media dengan menawarkan layanan inovatif untuk pasar yang lebih luas.”

Laporan APJII mengenai “Profil Internet Indonesia 2022” menyebutkan bahwa tingkat penetrasi internet Indonesia sudah mencapai 77,02 persen.

Sebanyak 77,64% pengguna internet menggunakan mobile data dari operator seluler, dan 20,61% menggunakan WiFi yang terpasang di rumah.

Diperkuat oleh hasil survei Katadata yang dirilis pada Januari 2022, data menunjukkan bahwa belanja komunikasi memiliki presentase 74,4% atau paling tinggi di antara ragam kebutuhan rutin lainnya, dan dikatakan menjadi kebutuhan rutin utama setiap bulan masyarakat Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa internet telah menjadi kebutuhan vital yang berperan penting dalam menunjang kehidupan serta aktivitas masyarakat yang saat ini telah beradaptasi dengan dunia digital yang hybrid.

David Arcelus Oses, Director & Chief Commercial Officer XL Axiata menyatakan, “Penyediaan produk kolaborasi ini merupakan salah satu wujud sinergi yang kami bangun dengan Link Net untuk mendukung upaya kami mewujudkan visi XL Axiata menjadi operator konvergensi terdepan di Indonesia. Berbagai pilihan produk kolaborasi ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akan teknologi dan platform digital berbasis internet yang kian masif, seiring meningkatnya kebutuhan dan penggunaan internet baik di dalam maupun di luar rumah untuk mendukung aktivitas pelanggan setiap harinya. Kolaborasi ini juga menjadi langkah tepat untuk mendukung pemerintah mewujudkan pemerataan digitalisasi menuju era konvergensi di Indonesia.”

XL-LinkNet_1, 2: (ki-ka) Presiden Direktur & CEO Link Net, Marlo Budiman bersama dengan

Direktur & Chief Commerce Officer XL Axiata, David Arcelus Oses dalam acara peluncuran

Layanan Konvergensi Internet melalui produk kolaborasi First Media dan XL di Jakarta,

Kamis (20/10). Untuk memperkuat posisi perusahaan di industri telekomunikasi XL Axiata

dan Link Net berkolaborasi menggabungkan layanan internet di dalam dan di luar rumah

melalui layanan yang lebih hemat, praktis dan efisien. (XL AXIATA)

Deputy Chief Marketing Officer Link Net Santiwati Basuki mengungkapkan, “Layanan konvergensi internet ini memiliki banyak keuntungan bagi pelanggan First Media. Untuk penggunaan di dalam rumah, pelanggan mempunyai akses layanan internet cepat tanpa batasan kuota (unlimited) yang bisa diandalkan untuk aktivitas sehari-hari seperti bekerja, belajar, menonton video streaming, atau bermain gim; sedangkan untuk penggunaan internet di luar rumah, pelanggan First Media diberikan kemudahan dengan Paket Kuota Bersama dari XL Axiata dengan jangkauan luas, kuota besar dan dapat dibagikan ke seluruh anggota keluarga. Tidak itu saja, kolaborasi ini memberi nilai lebih karena pelanggan juga dapat menikmati hiburan TV kabel, penyimpanan online hingga layanan OTT hanya dalam satu paket dengan harga terjangkau mulai dari Rp300 ribuan per bulan. Kami optimis produk ini mampu menjadi juaranya internet di dalam dan di luar rumah,” lanjutnya.

Produk kolaborasi First Media dan XL dapat dinikmati oleh seluruh pelanggan lama ataupun pelanggan baru First Media.

Produk ini hadir dengan kemudahan dalam satu pembayaran, yakni melalui satu tagihan First Media.

Pelanggan tidak perlu lagi membayar tagihan secara terpisah untuk internet di dalam rumah maupun membeli kuota internet masing-masing anggota keluarga untuk internetan di luar rumah.

Internet dalam Rumah