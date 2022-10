Aksi Memakau Suara Emas Lesti Kejora Jadi Bintang Tamu Konser Betrand Peto, Ini Harga Tiketnya

Lesti di Konser Betrand Peto 'Its My First'. Baru saja jadi korban KDRT Rizky Billar, Lesti Kejora dengan suara emasnya menjadi bintang tamu di konser Betrand Peto bertajuk Its My First. Lesti Kejora berduet dengan Bertrand anak Sarwendah dan Ruben Onsu menyanyikan lagu dangdut menyanyikan lagi dangdut.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Baru saja jadi korban KDRT Rizky Billar, Lesti Kejora dengan suara emasnya menjadi bintang tamu di konser Betrand Peto bertajuk Its My First.

Lesti Kejora berduet dengan Bertrand anak Sarwendah dan Ruben Onsu menyanyikan lagu dangdut menyanyikan lagi dangdut.

Sebagai informasi, berikut daftar harga tiket konser It's My First:

1. Super Festival - Rp 350.000

2. Festival - Rp 250.000

3. Gold - Rp 400.000

4. Tribun A dan B - Rp 200.000

5. VIP 1 dan 2 - Rp 1.000.000

Betrand Peto diketahui membawakan 20 lagu dalam konser It's My First.

Lesti Kejora akhirnya tampil lagi di panggung, setelah kasus KDRT yang dialaminya berakhir dengan damai.

Pada Sabtu malam (22/10/2022) Lesti menjadi salah satu bintang tamu di konser Betrand Peto bertajuk Its My First.

Dalam konser tersebut, Lesti berduet dengan Bertrand menyanyikan lagu dangdut.

Lesti terlihat memakai setelah baju warna cerah dan memakai hijab hitam.

Sejumlah video penampilannya beredar di Instagram.