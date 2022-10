Hasil dan Jadwal Liga Italia Malam Ini, AC Milan vs Monza, Fiorentina vs Inter, Juventus Menang

Jadwal Liga Italia Malam ini dan Hasil Liga Italia, Juventus vs Empoli 4-0 tadi malam

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Italia pekan ke-11 dan stasiun TV yang menyiarkan, berlangsung mulai hari Sabtu (22/10/2022) ini, AC Milan vs Monza dan Fiorentina vs Inter Milan. Cek hasil Juventus vs Empoli.

Jadwal Bola Liga Italia 2022/2023 hanya akan disiarkan lewat Live Streaming TV Online Bein Sports 1 dan Tak Siaran Langsung RCTI.

Laga Juventus vs Empoli pada Jumat malam ini atau Sabtu dinihari tadi jadi pembuka Siaran langsung Serie A pekan 11 Liga Italia 2022/2023.

Juventus menyapu bersih Empoli di Turin dengan Moise Kean, sundulan peluru Weston McKennie dan brace Adrien Rabiot yang tak terduga, tetapi bisa saja ada lebih banyak gol.

Kean menyambut umpan silang Filip Kostic untuk keunggulan awal dan ada penyelamatan dari kedua kiper sebelum McKennie menyambut sepak pojok Juan Cuadrado .

Pada saat itu, Bianconeri membuat keributan, ketika Guglielmo Vicario mencakar sundulan Rabiot setelah melewati garis, membuat dua blok putus asa pada Fabio Miretti dan Arkadiusz Milik, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa ketika Rabiot diusir oleh Danilo.

Itu memberi Juventus kemenangan Serie A kedua berturut-turut, yang akhirnya menghancurkan Empoli di Turin.

Bianconeri menghentikan kebusukan dengan kemenangan 1-0 atas Torino di Derby della Mole, tapi itu jauh dari penampilan klasik, jadi tekanan masih ada.

Moise Kean mempertahankan posisinya, tetapi Leonardo Bonucci dan Daniele Rugani masuk menggantikan Alex Sandro dan melukai Gleison Bremer, dengan Angel Di Maria, Mattia De Sciglio , Federico Chiesa, Paul Pogba dan Kaio Jorge masih absen.

The Tuscans tidak terkalahkan dalam empat pertandingan tandang, tetapi Lorenzo Tonelli , Alberto Grassi, Ardian Ismajli danJean-Daniel Akpa Akpro tidak sepenuhnya fit.

Kean meledak setelah berlari dengan kuat, tetapi mendapatkan gol pembuka ketika mendorong umpan silang rendah Filip Kostic dari jarak enam yard di tiang dekat, bereaksi lebih cepat daripada pemain tim muda Juve yang dipinjamkan Koni De Winter.

Itu adalah gol pertama pemain internasional Italia itu di Serie A musim ini.

Kean juga melihat tendangan volinya mengarah ke bawah dan menyambut umpan silang Weston McKennie melebar dengan sundulan bebas.

Sementara Mattia Destro memaksakan penyelamatan rumit dari Wojciech Szczesny 12 yard setelah Juan Cuadrado kehilangan penguasaan bola, kemudian beberapa saat kemudian mengarahkan tendangan Fabiano Parisi melewati gawang. jujur.