Jadwal Liga Inggris Mulai Malam Ini, Live SCTV Chelsea vs Man United, Liverpool, Arsenal Streming

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Inggris Pekan 13 mulai malam Sabtu (22/10/2022) hingga Selasa nanti ada Chelsea vs Man United dan Tottenham vs Newcastle United.

Jadwal siaran langsung bola Liga Inggris 2022/2023 bisa ditonton Live Streaming TV Online Vidio dan

Live SCTV gratis.

Dua laga Jadwal Siaran Langsung SCTV yakni Chelsea vs Man United dan Tottenham vs Newcastle sedangkan Manchester City vs Brighton dan laga lainnya tayang lewat Live Streaming Vidio.com.

Laga Nottingham Forest vs Liverpool malam ini pukul 18.30 WIB akan menjadi pembuka Liga Inggris pekan ini.

Baca juga: Jadwal Liga Inggris Siaran Langsung SCTV Mulai Hari Sabtu ini, Chelsea vs Man United dan Spurs vs NU

Baca juga: Hukuman Berat Diterima Ronaldo Jelang Chelsea vs Man United di Liga Inggris, Ini Reaksi CR7

Baca juga: Jadwal Bola Siaran SCTV Liga Inggris, Chelsea vs Man United, Liverpool, Man City dan Arsenal

Nottingham Forest mungkin telah mengambil poin yang layak di Brighton pada pertengahan pekan tetapi tidak ada yang mengharapkan tim Cooper untuk menghindari kekalahan di kandang dari Liverpool pada hari Sabtu.

Tim tamu diharapkan menjadi rival terdekat Man City dalam perebutan gelar Liga Inggris musim ini.

Tetapi pasukan Klopp terpaut 11 poin dari pemuncak klasemen Arsenal dan memiliki banyak peluang untuk ditepis.

Liverpool diunggulkan untuk menang dan menjaga clean sheet pada hari Sabtu, seperti yang telah mereka lakukan di masing-masing dari dua pertandingan liga terakhir mereka.

Liverpool mengklaim kemenangan 1-0 atas Nottingham Forest ketika keduanya bertemu di Piala FA musim lalu dan tim asuhan Klopp menuju pertandingan akhir pekan ini dengan empat kemenangan dan tiga clean sheet dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi.

Sementara Nottingham Forest telah kalah empat kali dari enam pertandingan terakhir mereka dan gagal mencetak gol dalam tiga dari empat pertandingan liga terakhir mereka.

Firmino dikaitkan dengan kepindahan dari Anfield musim panas ini dan itu hanya mendorong striker Brasil itu karena ia telah mencetak 6 gol dalam 6 pertandingan liga untuk Liverpool musim ini.

Penyerang berusia 31 tahun ini juga telah mencetak gol di Liga Champions dengan enam penampilan terakhirnya dengan seragam Liverpool di semua kompetisi menghasilkan 5 gol.

Jadwal Liga Inggris Pekan 13:

Sabtu, 22 Oktober 2022