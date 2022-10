Lihat Persiapan Lesti Kejora Nyanyi Bareng Betrand Peto, Sempat Cemaskan Kerongkongan yang Bergeser

BANJARMASINPOST.CO.ID - Meski pernah disebut mengalami kerongkongan bergeser karena dismackdown Rizky Billar, Lesti Kejora tetap melakukan persiapan nyanyi bareng Betrand Petro anak Ruben Onsu dan Sarewendah.

Banyak yang mengkhawatirkan kondisi Lesti Kejora setelah jadi korban KDRT Rizky Billar karena pernah disebut kerongkongan bergeser.

Di konser tersebut istri Rizky Billar, Lesti Kejora yang sempat mengaku kerongkongannya bergeser ini akan nyanyi duet dengan Betrand Peto Putra Onsu malam ini.

Belum lama jadi korban KDRT dari Rizky Billar, Lesti Kejora terlihat melakukan gladi resik untuk konser Betrand Peto malam ini, Sabtu (22/10/2022).

Diketahui, dalam konser pemilik nama lengkap Betrand Peto Putra Onsu bertajuk "IT'S MY FIRST" ini ada penampilan istri dari Rizky Billar, Lesti Kejora sebagai salah satu guest star.

Pasalnya, tidak sedikit orang yang sebelumnya mengkhawatirkan kondisi kerongkongan bergeser Lesti Kejora usai jadi korban KDRT Rizky Billar saat itu.

Namun, tersorotnya Lesti Kejora sedang latihan nyanyi bareng dengan Betrand Peto Putra Onsu dalam YouTube MOP Channel tersebut seolah menampakkan kalau pemilik lagu Kejora ini sudah pulih.

Tampak Lesti Kejora kini sudah siap menghibur kembali masyarakat dengan suara emasnya.

Sampai hari ini Lesti Kejora sendiri belum kembali aktif memberikan update kesehariannya di beberapa akun media sosial pribadinya.

Namun, video syukuran jelang konser "IT'S MY FIRST" Betrand Peto Putra Onsu yang diunggah oleh MOP Channel menyorot Lesti Kejora tersebut cukup untuk mengabarkan kepada masyarakat kalau Lesti Kejora sudah kembali membaik.

Lesti Kejora saat gladi resik persiapan nyanyi duet di konser Betrand Peto malam ini. (kolase Sripoku.com/Instagram)

Pasalnya, Lesti Kejora kedapatan bersemangat saat latihan GR (Gladiresik) untuk konser pertamanya Betrand Peto.

Keduanya latihan sebelum acara dimulai pada malam ini, Sabtu, 22 Oktober 2022.

Konser Betrand Lesti Kejora akan duet dengan Betrand Peto di konsernya nanti malam

Lesti tampak mengenakan kardigan putih serta hijab warna coklat sedang bernyanyi dengan Betrand Peto Putra Onsu di atas panggung.

Disamping itu, netizen sontak menyerang soal kondisi kerongkongan Lesti Kejora.