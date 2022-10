Sosok yang Buat Syahrini dan Reino Barack Olahraga Malam, Incess: Lovely

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pasangan penyanyi Syahrini dan pengusaha Reino Barack masih berada di Singapura.

Ternyata selain suka jalan-jalan dan nongkrong serta belanja, artis yang akrab disapa Incess tersebut juga gemar berolahraga.

Namun, lain halnya yang dilakukan Syahrini kali ini berhasil untuk olahraga malam dengan Reino Barack.

Pasalnya, kakak Aisyahrani tersebut mengaku biasanya lebih suka zumba di dalam rumah saja.

Olahraga berbeda itu dibeberkan Syahrini melalui postingan instagram pribadinya pada Jumat (21/10/2022).

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari instagram stories @princessyahrini, Sabtu (22/10/2022), Syahrini menguak sosok yang berhasil membuatnya olahraga malam.

Sosok tersebut adalah dua sahabat Syahrini di Singapura pemilik akun instagram @sa.tio dan @myen76.

Pasangan tersebut berhasil mengajak Syahrini dan Reino Barack untuk jalan kaki mengelilingi Singapura.

Beberapa foto saat mereka dalam perjalanan pun dibagikan Incess.

Meski demikian, Syahrini mengucapkan terima kasih kepada dua teman lamanya tersebut yang telah mengajak jalan kaki sepanjang 10 ribu langkah.

“Thank You Lovely Couple (MyOldFriends) @sa.tio & @myen76 Yg Berhasil Ngajakin Olahraga Malam Jalan kaki 10.Ribu Steps Keliling Xian Cia Poh,

Yg Biasanya Hanya Zumba Di Dlm Rmh And Ga Berani Olahraga Di Luar Rmh "I DID IT Ne "

#RepetSoon, “ tulis Syahrini melalui caption.

Syahrini dan Reino Barack olahraga malam hari di Singapura bersama dua teman lamanya.

(Instagram stories @princessyahrini)

Incess mengakui, selama ini suka berolahraga di dalam ruangan.