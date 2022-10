Boyband BTS Dikabarkan Tampil di Seremoni Piala Dunia 2022 Qatar, Terungkap dari Kode Jungkook

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jungkook BTS terlihat di Seoul Gimpo Business Nice Aviation Center di Banghwa-dong karena berangkat ke Qatar.

Pada 25 Oktober, Allkpop melaporkan bahwa anggota BTS termuda Jungkook pergi ke Qatar untuk promosi Piala Dunia 2022 Qatar mendatang.

Anggota BTS Jungkook berangkat ke Qatar untuk mempromosikan 'Piala Dunia FIFA 2022'

Oleh Meja Web25 Oktober 2022.

Jungkook terbang dengan pesawat sewaan untuk kunjungannya ke Qatar untuk promosi World Cup 2022 Qatar.

Ada desas-desus bahwa Boyband BTS akan tampil di upacara pembukaan Piala Dunia Sepak Bola pada tahun 2022. Sementara itu, susunan untuk upacara pembukaan belum diungkapkan oleh pejabat.

Upacara pembukaan Piala Dunia 2022 akan berlangsung pada 20 November di Stadion Al Bayt.

Namun, BTS mulai mempromosikan acara sepak bola terbesar di dunia pada tahun 2022 dengan merilis Yet To Come (Versi Hyundai) pada 23 September 2022.

Jungkook menarik perhatian dengan penampilan bandaranya di mana T-shirt hitam longgar, rambut panjang, dan kacamatanya menetapkan tujuan mode bandara baru.

Anggota BTS termuda Jungkook pergi ke Qatar untuk promosi Piala Dunia FIFA 2022 mendatang. (Twitter Jungkook Lover)

Diketahui Putaran final Piala Dunia Qatar 2022 akan mulai digelar pada 20 November mendatang, dengan pertandingan pembuka antara tuan rumah Qatar melawan Ekuador.

Pada laga berikutnya, Inggris akan bertanding melawan Iran, sebelum menghadapi Amerika Serikat dan Wales dalam pertandingan berikutnya di Grup B.

Lalu, kapan pertandingan grup lainnya? Kapan fase gugur dimulai? Dan kapan final digelar?

BBC Sport merangkum seluruh informasi terkait pertandingan Piala Dunia yang untuk pertama kalinya tidak digelar pada musim panas di belahan bumi bagian utara.