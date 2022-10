Promo KFC Selasa 25 Oktober 2022, Ada Promo Hemat Beli 1 Dapat 11

BANJARMASINPOST.CO.ID - Promo KFC hari ini Selasa 25 Oktober 2022. Ada promo bayar 1 dapat 11. Promo hemat harga di awal pekan.

Beli paket KFC awal pekan menjadi lebih murah dengan promo Value Serbu KFC.

Bagi pecinta KFC jangan sia-siakan promo terbaru dari KFC.

Belanja paket 1 dapat 11 ini bisa menjadi menu pas makan ramai-ramai bareng bestie atau keluarga.

Dalam sepaket Promo KF Value Serbu KFC, pecinta Ayam KFC bisa dapatkan 5 Ayam KFC goreng, 3 nasi dan juga 3 Mocha Float hanya dengan Rp 120.000.

Kapan lagi pecinta Ayam KFC beli 1 dapat 11 kalau bukan hari ini Selasa 25 Oktober 2022, hanya bisa Anda dapatkan di menu Value Serbu KFC.

Tribunners bisa mendapatkan Promo KFC spesial di hari Senin sampai Rabu dan berlaku hingga 28 Desember 2022.

Berikut Katalog Value Serbu KFC

HAH BAYAR 1 DAPET 11?⁠

⁠

Iya, di paket VALUE SERBU kamu bisa SERBU 5 Ayam Goreng, 3 Nasi, dan 3 Mocha Float. Dari Senin sampai Rabu cuma 120 ribu

Promo ini berlaku mulai 26 September hingga 28 Desember 2022, alias udah bisa kamu SERBU HARI INI!⁠

⁠

Udah banyak kan nih yang gajian? Skuy SERBUUUUUUUU

Syarat dan ketentuan:

Promo berlaku pada periode 26 September - 28 Desember 2022 dan berlaku nasional

- Hanya berlaku di hari Senin-Rabu selama periode promo

- Promo berlaku di all channel (Dine-in, take away, home delivery, drive-thru, ojek online, KFCKU App dan KFC Box)

- Tidak berlaku untuk layanan KFC catering dan seluruh gerai KFC bandara Soekarno-Hatta

- Take away dikenakan biaya tambahan

- Harga tertera adalah harga terendah sebelum pajak dan dapat berbeda di tiap gerai KFC.⁠ (*)

Disclaimer : Stok dan harga tiap daerah bisa jadi berbeda. Promo dan harga yang ditampilkan sifatnya berlaku umum.

Artikel ini telah tayang di Pos-Kupang.com dengan judul Promo KFC Hari Ini Selasa, Value Serbu KFC Beli 1 Dapat 11, 5 Ayam KFC, 3 Nasi & 3 Mocha Float