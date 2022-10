Ruai Rindu Meratus Sambut Sumpah Pemuda, Sekaligus Mengenalkan Pariwisata Kabupaten Tapin

BANJARMASINPOST.CO.ID, RANTAU - Mengenalkan budaya dan objek wisata, sejumlah generasi muda di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, menggelar acara Ruai Rindu Meratus di momen Hari Sumpah Pemuda.

Ketua Tim Ruai Rindu Meratus, Hendra Gunawan, mengatakan, kegiatan tersebut digelar pada 29-30 Oktober di kawasan Bendungan Tapin, Provinsi Kalsel.

"Ini merupakan acara kedua yang kami gelar. Sempat beberapa tahun tertunda karena pandemi Covid-19. Insya Allah akan menjadi acara tahunan," ujarnya, Selasa (25/10/2022).

Pria akrab dipanggil Ogun, menjelaskan, dalam event kali kedua ini pihaknya mengambil tema The Spirit of New Era.

Bertujuan, menyatukan kembali semangat pemuda di era baru karena sempat landa pandemi Covid-19.

"Acara inti dalam kegiatan tersebut adalah memperingati Hari Sumpah Pemuda. Selebihnya, ada camping ground, tampilan seni budaya, bazar UMKM l, turut dihadiri bintang tamu ternama di Indonesia, Uyau Moris," jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, sekaligus memperkenalkan sektor pariwisata di Kabupaten Tapin dan mendorong perekonomian masyarakat sekitar Bendungan Tapin.

"Serta, menanamkan rasa satu kesatuan antarpemuda, cinta alam hingga cinta seni budaya lokal," tutur Ogun.

Terpisah, Bupati Tapin HM Arifin Arpan mendukung penuh kegiatan Ruai Rindu Meratus ini dan berjanji hadir.

"Kegiatan ini sangat bagus, apalagi dipusatkan di Bendungan Tapin yang sudah diresmikan Bapak Presiden Joko Widodo," ujarnya.

Peringatan Sumpah Pemuda yang dikemas apik oleh pemuda Kabupaten Tapin ini selaras dengan misi pembuatan bendungan, salah satunya di sektor pariwisata.

Bupati mengatakan bahwa dalam konsep acara juga bagus, karena sekaligus sebagai sarana memperkenalkan potensi wisata alam dan budaya masyarakat Dayak Meratus yang ada di daerahnya.

"Sebagai kepala daerah, saya mengajak semua lapisan masyarakat, semua komponen masyarakat, baik itu dari Kabupaten Tapin maupun Kalimantan Selatan untuk bisa berpartisipasi," ajaknya.

(Banjarmasinpost.co.id/Stanislaus Sene)