Serunya Grand Opening Twincom Martapura, Warga Antusias Sambut Pesulap Murah dan Gas Udin

BANJARMASINPOST.CO.ID - Grand opening Twincom Martapura yang beralamat Jl. Ahmad Yani km.38,5 No. 10 RT/RW 01/05 Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura begitu meriah, Jum’at (21/10/2022) Pukul 09:00 Wita.

Dua sosok yang tengah viral yakni Pesulap Murah dan juga Gas Udin hadir menambah antusias warga yang sengaja hadir pada Grand opening Twincom cabang ke-5 ini.

Acara ini juga di hadiri oleh tamu penting yang di undang oleh Twincom untuk ikut meramaikan acara Twincom cabang ke 5 ini, diantaranya dari tokoh agama Martapura KH. Muhammad Fauzan, Ketua HIPMI Banjarbaru Fajar Saputra Bersama anggota yang ikut berhadir, Komunitas Tangan Di Atas (TDA), dan Pimpinan Distributor.

Apasih Twincom ini? Twincom adalah suatu usaha yang bergerak di bidang TI yang melayani penjualan (Retail), penjualan corporate (pengadaan barang dan jasa), jasa service dan sebagai distributor bagi toko komputer lainnya.

Twincom ini berdiri sejak tahun 2001 yang saat ini memiliki 5 cabang yang tersebar di kalimantan selatan. Dan Twincom ini juga sangat aktif di media sosial berikut beberapa media sosialnya : Instagram : twincom_, Facebook : Twincom, Youtube : Twincom Official, Tiktok : Twincomofficial, Twincom juga melayani penjualan via online yakni via shopee, tokopedia dengan user name : TWINCOM_OFFICIAL.

Luar biasa Twincom cabang Martapura di banjiri ucapan selamat berupa karangan bunga, dari distributor dan juga rekan-rekan lainnya.

Tak hanya itu, banyak promo yakni promo berhadiah kursi gaming dan hadiah lain nya (minimal pembelian 300.000), promo produk mulai 1.000an, laptop gaming termurah sejagad raya!!! lenovo v14-ada harga normal : 3.985.000 harga promo : Rp3.599.000 spesifikasi : amd athlon 3020e/4gb/ssd nvme 256gb/14"/vga amd radeon/camera/wifi/bluetooth, paket cctv cuma 1.999.000, promo printer mulai harga 2.080.000, rakit pc mulai harga 2.706.000 dan masih banyak lagi promo lainnya.

Konsumen serbu promo-promo di Twincom cabang Martapura “Bujuran murah buhan nya ai lajui ke Twincom Martapura”, Ucap Ibu Romlah Konsumen yang mendapatkan promo harga 1.000an.

“Laptop nya murah banar rugi kd nukar, maka laptop nya laptop gaming, dapat kupon ha pulang, kupon nya berhadiah kursi gaming, liwar mantap Twincom nih,"Ucap Ahmad Konsumen yang Berkunjungi di Twincom Martapura.

Acara hari ke 3 sangat meriah karena di meriahkan oleh Madihin dari Gazali Rumi Group.

Madihin ini adalah salah satu seni khas Kalimantan selatan.

Pada malam acara ini (23/10/2022) sangat ramai karena malam itu malam yang paling di tunggu yaitu pengundian kupon berhadiah. (AOL)