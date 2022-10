Jadwal Siaran Liga Inggris Live SCTV Minggu ini, Intip Lawan Arsenal, Man City, Liverpool, MU dll

Naomi Baker / GETTY IMAGES EROPA / Getty Images via AFP

Cristiano Ronaldo dari Manchester United dan Bruno Fernandes dari Manchester United berebut bola di udara dengan Declan Rice dari West Ham United selama pertandingan Liga Premier antara Manchester United dan West Ham United di Old Trafford pada 22 Januari 2022 di Manchester, Inggris. Sejumlah pertandingan menarik mengisi jadwal siaran langsung Liga Inggris di TV lokal SCTV dan TV Online Vidio pekan ini, seperti Leicester vs Man City, Liverpool vs Leeds, Arsenal vs Nottingham Forest hingga Man United vs West Ham.