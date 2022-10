Meriahnya Ajang Shell bLU cRU Yamaha Endurance Festival, Rangkul Para Pencinta bLU cRU

BANJARMASINPOST.CO.ID - Gelaran akbar Shell bLU cRU Yamaha Endurance Festival sukses digelar di Sentul International Circuit, 22-23 Oktober 2022.

Ajang balapan ketahanan satu-satunya di Indonesia ini menarik animo tinggi dari para pembalap profesional dan komunitas untuk menampilkan skill terbaik dan strategi mumpuni.

Di tahun ke-4 pelaksanaannya ini, kompetisi tersebut berlangsung makin meriah baik itu di lintasan sirkuit maupun aktivitas di luar balapan.

Tiga kelas dilombakan menggunakan motor R Series Yamaha yaitu YZF-R25 (Pro Rider 250 cc & Community Rider 250 cc) dan YZF-R15 (Community Rider 150 cc).

Meriahnya Ajang Shell bLU cRU Yamaha Endurance Festival, Rangkul Para

Pecinta bLU cRU (Yamaha Indonesia)

Dengan durasi dua jam di masing-masing kelas, persaingan berlangsung sengit dalam adu strategi dan kehandalan skill para peserta.

Shell bLU cRU Yamaha Endurance Festival ini diikuti oleh 68 starter.

Pembalap ditantang dalam 2 jam ketahanan balapan dengan model start bergaya Le Mans.

Motor sudah diposisikan sesuai starting grid masing-masing dan rider berlari menyeberang lintasan menuju motornya masing-masing.

Setiap tim peserta diisi oleh 2 pembalap dan 2 mekanik.

Perlombaan ini menguji keterampilan pembalap untuk berkendara lebih cepat dan kerjasama tim yang baik.

Perpaduan fisik, stamina, timing filling dan rider change masing-masing dengan strategi Pit In dalam 1 menit 30 detik, merupakan faktor-faktor penting sebagai kunci memenangkan kompetisi ini.

”Tahun ini kami kembali menggelar kompetisi balapan ketahanan Shell bLU cRU Yamaha Endurance Festival yang sudah dinantikan oleh pembalap profesional dan komunitas. Keseruan kompetisi ini dengan “Spirit of Challenge” bLU cRU yang menyemangati peserta, membuat ajang ini dinikmati dan memberikan kesan tak terlupakan. Kompetisi ini juga menginspirasi semua yang ambil bagian untuk terus maju berkarya dan selalu bekerjasama untuk meraih pencapaian terbaik yang ditargetkan. Selain itu, kami juga memanjakan pengunjung yang datang ke arena exhibition dimana terdapat booth produk-produk unggulan Yamaha serta para sponsor, serta menikmati acara hiburan yang disuguhkan,” ungkap Riyadi Prihantono, Coordinator Manager of After Sales & Motor Sports PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

Sementara itu, komunitas yang ikut serta di balapan Shell bLU cRU Yamaha Endurance Challenge ini mengungkapkan rasa gembiranya dapat menyalurkan hobi sekaligus mendapatkan prestasi kemenangan.

Seperti yang dinyatakan oleh Yusuf Ibrahim, pemenang pertama kelas Community Rider 250 cc yang berduet dengan Fariz Ibrahim (tim YRFI Official).