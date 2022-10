Interaksi Syahrini dan Paris Hilton Kembali Terlihat, Istri Reino Barack: Love You

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi yang juga istri pengusaha Reino Barack, Syahrini masih berteman baik dengan Paris Hilton.

Ya, Paris Hilton merupakan sosialita asal Amerika yang mengenal sosok Syahrini.

Baru-baru ini kembali terlihat interaksi antara Incess dengan Paris Hilton.

Paris Hilton mengomentari salah satu unggahan terbaru Syahrini dalam instagramnya.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari postingan instagram Syahrini, @princessyahrini, Jumat (28/10/2022), Incess memposting foto OOTD terkininya.

Mengenakan celana boyfriend berwarna pink fanta, kemeja pink muda, jilbab, sepatu heels putih dan tas mini berwarna pink.

“Anything is possible with sunshine and a little pink, “ terang Syahrini melalui caption.

Sederet artis mengomentari postingan Syahrini tersebut.

Memuji penampilan Syahrini sekarang yang semakin cantik dan langsing.

Paris Hilton pun terpantau memberikan emoji hati kepada istri Reino Barack itu.

Lantas dibalas oleh Syahrini dengan ucapan sayang.

“Love you, “ balasnya.

Penyanyi Syahrini memberi komentar di instagram Paris Hilton. (instagram)

Ucapan Syahrini Kala Paris Hilton Dilamar Carter Reum

Sosialita sekaligus artis Hollywood, Paris Hilton sedang berbahagia. Dia resmi dilamar sang kekasih, Carter Reum.