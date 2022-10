Sidang Lanjutan Korupsi Dana Desa Tamiyang Tabalong, Satu Terdakwa Sampaikan Eksepsi 

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANJUNG - Dua terdakwa tindak pidana korupsi Dana Desa Tamiyang AL dan ANA kembali mengikuti jalannya proses persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Seperti sidang perdana yang berisi pembacaan dakwaan, kali ini proses persidangan masih dilaksanakan secara terpisah

Untuk terdakwa AL mengikuti daridi Rutan Tanjung dan untuk terdakwa ANA menjalani dari Ruang Sidang Online Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabalong.

Sedangkan untuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan penasihat hukum terdakwa hadir di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Pada persidangan kedua ini, untuk terdakwa ANA, yang saat dugaan korupsi terjadi sebagai aparatrur desa yang menjabat Kasi Kesra ini, diisi denganpemeriksaan saksi atas, Helvianoor Ramadani, selaku Kaur Umum Desa Tamiyang.

Kemudian, terdakwa, AL yang saat peristiwa dugaan korupsi terjadi masih menjadi Kepala Desa Tamiyang, dalam persidangan menyampaikan eksepsi atau nota keberatan terhadap dakwaan JPU.

Dalam eksepsi yang dibacakan, terdakwa AL menilai dakwaan penuntut umum tidak cermat, kabur, tidak jelas dan menilai dakwaan tersebut batal demi hukum.

Ada beberapa pertimbangan yang disampaikan terdakwa dalam eksepsinya sehingga menilai dakwaan penuntut umum tidak cermat, kabur dan tidak jelas.

Di antaranya, menilai JPU telah keliru menempatkan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam dakwaannya karena kubu terdakwa beranggapan, AL bukan pelaku atau turut serta sebagaimana pasal yang didakwakan JPU.

Kemudian juga ada menyangkut syarat formal da materil dari dakwaan yang menurut kubu terdakwa tidak dibuat JPU secara cermat serta beberapa pertimbangan lainnya.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tabalong Mohamad Ridosan, melalui Kasi Intelijen Kejari Tabalong, Amanda Adelina, Jumat (28/10/2022), membenarkan, sidang dugaan korupsi Dama Desa Tamiyang kembali digelar dengan dua agenda berbeda.

"Sidangnya dilaksanakan kemarin. Sidang kedua perkara tindak pidana korupsi Dana Desa Tamiyang atas nama terdakwa AL dengan agenda pembacaan nota keberatan atau eksepsi dan terdakwa ANA dengan agenda pemeriksaan saksi," jelasnya

Dalam persidangan, tambahnya, majelis hakim menjadwalkan sidang lanjutan akan digelar lagi Kamis 4 November 2022

Denganagenda tanggapan terhadap eksepsi oleh penuntut umum untuk terdakwa AL. Sedangkan untuk terdakwa ANA sidang ditunda sampai Kamis 10 November 2022 dengan agenda pemeriksaan Saksi.

Diketahui, dalam persidangan para terdakwa didakwa dengan dakwaan primair pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 ayat 1 UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Sedangkan dakwaan subsidair pasal 3 jo. pasal 18 ayat 1 UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001tentang perubahan UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Dalam kasus ini, , kedua terdakwa diduga melakukan tiindak pidana korupsi pengelolaan Dana Desa Tamiyang tahun anggaran 2020.

Berdasarkan Laporan Perhitungan KerugianNegara Inspektorat Kabupaten Tabalong merugikan keuangan negara sebesar Rp 160.000.000 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut. (Banjarmasinpost.co.id/Dony Usman)