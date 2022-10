Jadwal Liga Inggris Siaran Langsung SCTV Hari ini Ada Everton, City, Chelsea dan Liverpool Streaming

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini jadwal siaran langsung bola Liga Inggris di TV lokal SCTV malam hari ini, hari Sabtu (29/10/2022).

Jadwal siaran langsung SCTV pertandingan Liga Inggris malam hari ini akan menayangkan Fulham vs Everton

Sementara pertandingan-pertandingan menarik Liga Inggris lainnya malam ini seperti Leicester vs Man City, Brighton vs Chelsea dan Liverpool vs Leeds tidak tayang gratis di SCTV, namun bisa ditonton via Live Streaming TV Online Vidio.com.

Jadwal Liga Inggris pekan ini akan dibuka pertandingan Leicester vs Man City, hari Sabtu (29/10/2022) malam yang berlangsung jam 18.30 WIB.

Kemenangan akan membawa Man City ke puncak klasemen Liga Inggris menggeser Arsenal.

Man City yang kini berada di peringkat dua klasemen Liga Inggris selisih dua angka dari The Gunners.

Jika melihat pertandingan terakhir di Etihad Stadium pada Desember tahun lalu, hujan gol tercipta dalam laga Man City vs Leicester.

Tuan ruman Manchester City sukses mencetak 6 gol dari 6 pemain berbeda.

Sementara Leicester menghasilkan melalui James Maddison, Lookman, dan Iheanacho hanya dalam tempo 10 menit.

Pada waktu yang berbeda, Newcastle yang kini mengusik tim big six Liga Inggris akan menjamu Aston Villa.

Laga diprediksi bakal menarik, Newcastle menang empat dalam lima pertandingan terakhir Liga Inggris.

Anak asuh Eddi Howe hanya menelan sekali imbang sehingga merangsak ke peringkat 4 Liga Inggris.

Di sisi tim tamu, Aston Villa datang dengan kekuatan baru di bawah asuhan Unai Emery.

Setelah memecat Steven Gerrard, Aston Villa tak butuh waktu lama untuk mencari penggantinya.