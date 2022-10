Newcastle Ganggu Rencana Arsenal dan Chelsea di Bursa Transfer Januari, Man United Ikut Campur

BANJARMASINPOST.CO.ID - Newcastle United dikabarkan terlibat persaingan dengan tim papan atas liga Inggris, Arsenal, Chelsea, dan Man United soal rencana bursa transfer januari.

James Maddison dari Leicester City dikabarkan jadi rebutan tim papan atas Liga Inggris, termasuk Arsenal dan Newcastle United.

Newcastle United dilaporkan dapat mempertimbangkan untuk mengontrak Moussa Diaby dari Bayer Leverkusen dan James Maddison dari Leicester City pada bursa transfer Januari.

The Magpies sangat terkait dengan kedua pemain selama musim panas, tetapi mereka malah menginvestasikan uang mereka di tempat lain, merekrut Alexander Isak, Sven Botman, Nick Pope dan Matt Targett dengan biaya gabungan lebih dari £ 120 juta.

Dengan kepemilikan Newcastle yang didukung Saudi yang mampu menyediakan dana lebih lanjut di Tahun Baru, Eddie Howe mungkin mempertimbangkan untuk memperkuat pasukannya saat mereka berusaha untuk mendorong tempat Eropa musim ini.

Pakaian Timur Laut saat ini duduk di urutan keempat di Liga Premier, kemungkinan akan menghadapi persaingan dari sesama klub papan atas untuk mendapatkan tanda tangan Diaby dan Maddison, yang juga menarik minat dari Arsenal, Chelsea , Manchester United dan Tottenham Hotspur.

Diaby mencatat 17 gol dan 14 assist dalam 41 penampilan untuk Leverkusen musim lalu, dan pemain sayap berusia 23 tahun itu tetap menjadi aset kunci bagi klub Jerman, mencetak empat gol dan memberikan empat assist dalam 17 pertandingan musim ini.

Sementara itu, Maddison telah tampil di level tinggi secara konsisten untuk Leicester selama beberapa tahun terakhir dan dia telah menjadi pemain yang menonjol untuk tim Foxes yang kesulitan sejauh ini, mencetak enam gol dan mencatatkan dua assist dalam 10 pertandingan Liga Premier.

Berbicara di The Everything is Black and White Podcast, editor Chronicle Live Newcastle Aaron Stokes yakin Diaby dan Maddison akan menjadi target realistis untuk klub pada tahun 2023.

"Maddison dan Diaby adalah dua nama yang akan terus merangkak naik," kata Stokes, dikutip Sabtu, (29/10/2022).

Dia tahu Newcastle sangat tertarik di musim panas dan Anda akan berpikir dengan posisi mereka saat ini dan posisi Leicester dan Leverkusen, mereka akan menjadi dua target realistis jika mereka mengeluarkan uang untuk mereka.

“Bagi saya, Anda harus melihat penyerang lain. Jacob Murphy telah mengisi dengan baik dalam beberapa pertandingan terakhir dan Ryan Fraser memiliki mantra, tetapi saya pikir jika Newcastle dapat menambahkan sedikit lagi kualitas nyata, mereka akan memiliki serangan nyata yang harus ditakuti," ungkapnya.

Stokes menambahkan Howe menginginkan pemain yang memiliki karakter yang tepat. Tidak peduli seberapa bagus mereka menguasai bola, jika mereka tidak melakukan pergerakan tanpa bola maka dia tidak berpikir mereka akan ada dalam rencananya.

Pihaknya telah mendengar dia mengatakan di musim panas ketika mereka tidak bisa mendapatkan tubuh melewati batas bahwa mereka tidak ingin mendapatkan pemain dengan cepat, karena mereka ingin memastikan mereka adalah karakter yang tepat.

"Mereka akan membutuhkan pemain yang punya banyak energi, yang siap untuk bertahan dan melakukan pekerjaan kotor serta bagus dalam menguasai bola," lanjutnya.

Diperkirakan bahwa Leverkusen menghargai Diaby di kisaran £ 60 juta, sementara Leicester dipahami telah menolak dua tawaran lebih dari £ 40 juta untuk Maddison.

The Foxes menilai gelandang berusia 25 tahun itu dengan harga yang sama dengan Diaby.

Sementara Diaby terikat kontrak di Leverkusen hingga musim panas 2025, Maddison akan habis kontraknya di Leicester pada Juni 2024 (BANJARMASINPOST.CO.ID/Rian)