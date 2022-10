PDHI Gelar Seminar dan Workshop Bedah, Bahas Teknik Bedah Reproduksi dan Urinair Anjing dan Kucing

BANJARMASINPOST.CO.ID - PDHI (Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia) Cabang Kalsel menggelar Seminar dan Workshop Bedah, Sabtu 29 Oktober 2022 di Hotel Banjarmasin Internasional.

Kegiatan tersebut bertema Basic Techniques for Genito Urinary Surgery in Dog and Cats atau teknik dasar bedah pada bagian reproduksi dan urinair anjing dan kucing.

Sebagai narasumber Dr drh Dhirgo Ajhi MP, Ketua Departemen Bedah dan Radiologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gajah Mada.

Disampaikan drh Irindra Asdila Putri, ketua panitia, kegiatan ini memfasilitasi para dokter hewan di Kalsel dan sekitarnya untuk mendapatkan pengetahuan terkini.

"Update dan upgrade skill dokter hewan sekalian silaturahmi," ujarnya seraya mengatakan kegiatan seperti ini akan dilakukan secara berkala.

Seminar dan workshop yang diikuti 85 peserta dari Kalsel dan Kalteng ini memang sudah lama dinantikan sebab selama pandemi terkendala protokol kesehatan untuk menggelar acara offline.

Namun sejak pandemi juga masyarakat yang senang memelihara hewan di rumah semakin lebih banyak waktu mengurus hewan-hewannya. Hal ini tentunya memerlukan banyak peran dokter hewan.

"Melalui seminar dan workshop para peserta juga bertambah pengetahuan tentang mencegah penyakit antara hewan ke manusia dan sebaliknya, juga meningkatkan pelayanan kepada klien," tandasnya.

Senada dikatakan drh Rini Fajarwati, even organizer kegiatan, kegiatan ini untuk meningkatkan skill dan pengetahuan para dokter hewan.

"Mengenai tema pada kegiatan ini memang itulah kasus yang sangat banyak ditemui, antara lain bagaimana mensteril reproduksi hewan jantan dan betina," paparnya.

Kegiatan ini nantinya akan berlanjut pada tema lainnya yang direncanakan digelar pada awal tahun depan.

Diharapkan Rini, semoga tahun ke depan kegiatan seminar dan workship bisa lebih dari sehari diadakan.

(Banjarmasinpost.co.id/Salmah Saurin)