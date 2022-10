Komitmen Asmara Verrell Bramastya untuk Febby Rastanty Terkuak, Kenal Luar Dalam Natasha Wilona

BANJARMASINPOST.CO.ID - Meski sudah kenal luar dalam Natasha Wilona, Verrel Bramasta Wilona tampak mendekati Febby Rastanty.

Febby Rastanty bukan hanya sebagai rekan di entertainment melainkan diduga memiliki kedekatan spesial dengan Verrel Bramasta.

Terkuak dari unggahan Verrel Brasmata baru-baru ini.

Ia mengunggah foto saling tatap dengan Febby Rastanty.

Baca juga: Diajak Ikuti Jejak Mulan Jameela ke DPR, Maia Estianty Jawab Tegas

Baca juga: Diajak Umrah Ashanty dan Anang, Begini Reaksi Pengasuh Arsya Adik Arsy Senasib Suteng

Mengenakan pakaian formal, Verrell Bramasta tampak gagah di samping Febby Rastanty.

Ia bahkan menyertakan kalima syukur di balik foto yang diunggahnya.

"Bismillah, InshaAllah, Alhamdulillah," tulis Verrel Bramsta dikutip Sripoku.com dari kanal akun Instagramnya, Minggu (30/10/2022).

Tak hanya itu, Verrell Bramasta bahkan menuliskan kalimat seolah sinyal kedekatan mereka.

"Mirip ga?," kata Verrel Bramasta.

"Best thing to be for halloween? be mine (emot menjulurkan lidah)," lanjutnya.

Sontak caption foto tersebut menuai banyak pro an kontra.

Baca juga: Bahan Ledekan untuk Ameena yang Menghantui Aurel Hermansyah, Pilih Homeschooling atau Luar Negeri

Baca juga: Satu Pemicu Penangguhan Penahanan Nikita Mirzani Ditolak, Abang untuk Urusan Hukumnya

Inilah momen mesra Verrel Bramasta dan Febby Rastanty diunggah di Instagram. (capture/Instagram/@bramastavrl)

Unggahan Verrell Bramasta bersama Febby Rastany menjadi sorotan.

Kabar kedekatan Verrell Bramasta dan Febby Rastanty tampak bukan hanya sekedar isu belaka.

Verrel Bramsta secara gamblang mengungguha foto bersama Febby Rastanty.