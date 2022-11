Ritual Dewi Perssik yang tak Bisa Bikin Rian Ibram Berpaling, Ternyata Sudah Sejauh Ini Ya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pantas Rian Ibram tak lagi bisa berpaling dari pendangdut Dewi Perssik.

Dewi Perssik tenyata ritual atau kebiasaan suka mengaji di sela-sela kerja kerasnya.

Rian mengaku dirinya kagum dengan Dewi lantaran suka mengaji setelah briefing syuting.

Tak hanya itu, Dewi juga selalu memberikan bekal untuk Rian selama dua tahun syuting bersama.

"Ibadah biasanya, ada satu hal yang justru aku amaze sama dia. Misalnya kita mau syuting kayak gini, biasanya kita briefing segala macem, setelah briefing, dia biasanya suka ngaji," paparnya.

Rian Ibram mengaku bahagia saat bersama Dewi Perssik.

Diketahui, Rian Ibram dikabarkan tengah menjalin kedekatan dengan Dewi Perssik.

Dikutip dari YouTube TRANS TV Official Selasa (1/11/2022), Rian Ibram memberikan penjelasan.

" Rian Ibram, bener nggak kamu postingannya mesra sama Dewi Perssik, kamu pansos sama Dewi Perssik?" tanya Feni Rose sebagai host.

"Enggak, aku nggak ada kata pansos sih sementara ini, sementara ini ya," terang Rian Ibram kemudian tertawa.

Tak dipungkiri bahwa banyak pengikut Rian Ibram dan Dewi Perssik yang mendukung kedekatan mereka.

Di sisi lain, Rian Ibram mengaku bahagia saat bersama dengan Dewi Perssik.

"Kalau aku lihat sih banyak followers kita yang suka."

"Kemudian pada akhirnya mendoakan and I'm happy to be with her anyway," jelasnya.