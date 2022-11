Garis Kemiskinan Bank Dunia Vs BPS

Oleh: Haryo Kuncoro Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dan Direktur Riset SEEBI Jakarta

BANJARMASINPOST.CO.ID - ISU kemiskinan di Indonesia belakangan ini kembali muncul di ruang publik. Paparan pandemi Covid-19 memicu polemik perihal kenaikan angka kemiskinan. Kenaikan bahan bakar minyak bersubsidi yang diikuti dengan kenaikan harga barang/jasa lainnya kian memperuncing perdebatan.

Perkiraan kasar menyebutkan bahwa selama masa pagebluk dan inflasi di Tanah Air mengakselerasi tingkat kemiskinan menembus dua dijit. Klaim bahwa bantuan sosial sedikit mampu meredam lonjakan angka kemiskinan memang tidak bisa ditampik, kendati tak serta merta meredakan tensi polemik.

Tensi polemik kian tinggi menyusul perbedaan pengukuran antara BPS (Badan Pusat Statistik) dan Bank Dunia. Kedua lembaga itu memiliki metode perhitungan garis kemiskinan (GK) tersendiri. Perbedaan kedua metode perhitungan tidak hanya dalam besarannya tetapi juga jaraknya yang timpang.

Di satu sisi, Bank Dunia menggunakan asumsi besaran pendapatan nominal yang diperoleh oleh seseorang setiap hari. Dalam basis perhitungan terbarunya, Bank Dunia menaikkan GK ekstrim dari 1,90 dolar AS menjadi 2,15 dolar AS per kapita per hari.

Segaris dengan itu, Bank Dunia juga mengerek batas untuk kelas penghasilan menengah ke bawah (lower middle income class). Batas ketentuan kelas penghasilan menengah bawah dinaikkan dari 3,20 dolar AS menjadi 3,65 dolar AS per kapita per hari.

Dengan asumsi nilai tukar rupiah Rp 15.500 per dolar AS, GK ekstrim versi Bank Dunia adalah Rp 33.325 per kapita per hari atau Rp 999.740 per kapita per bulan. Sementara, nilai kelas penghasilan menengah ke bawah setara dengan Rp 56.575 per kapita per hari atau Rp 1.697.250 per kapita per bulan.

Di sisi lain, besaran GK yang dihitung oleh BPS menggunakan pendekatan pengeluaran hidup minimum yang dibelanjakan individu untuk memenuhi kebutuhan pokok selama sebulan. Nilai GK ditetapkan oleh BPS, baik untuk kebutuhan makanan (GKM) maupun non-makanan (GKNM). Batas GK yang digunakan BPS pada survei terakhirnya (Maret 2022) tercatat Rp 505.469 per kapita per bulan dengan komposisi GKM sebesar Rp 374.455 (74,08 persen) dan GKNM sebesar Rp 131.014 (25,92 persen). Artinya, nilai GK Bank Dunia hampir dua kali lipat dari angka yang dipakai BPS.

Berangkat dari sini, wajar apabila batas GK yang berbeda menghasilkan angka kemiskinan yang berbeda pula, yang lantas menjadi objek diskusi tak berkesudahan. Bahkan ada sementara pihak yang menyatakan jika GK Bank Dunia dipergunakan, angka kemiskinan di Indonesia bisa melejit dua kali lipat pula.

Menyandingkan antara GK Bank Dunia dengan GK BPS tampaknya menjadi pangkal tolak persoalan. Batas GK Bank Dunia memiliki dasar penentuan yang, sekali lagi, berlainan. Angka itu ditetapkan atas dasar konsep, definisi dan kriteria, serta dibangun dalam lingkungan sosial-ekonomi yang berbeda pula.

Cerita yang sama juga berlaku pada inflasi. Kenaikan harga barang/jasa memicu inflasi yang lantas berpengaruh pada angka kemiskinan. Namun perlu dicatat, karakteristik inflasi untuk kasus Indonesia sangat khas, yakni didorong oleh kenaikan harga pangan dan barang yang diatur pemerintah, yang jarang ditemui di negara lain.

Lebih lanjut, mengonversi dolar (ambang batas Bank Dunia) ke rupiah (basis perhitungan BPS) berimplikasi bahwa GK terimbas oleh perubahan nilai kurs. Logika malah melenceng jauh, depresiasi nilai tukar rupiah berpengaruh pada kemiskinan. Padahal, sembilan bahan pokok toh tidak semua diimpor.

Pada titik ini, mereka hanya melihat semata-mata pada hasil, alih-alih menelaah prosedur yang dilalui hingga hasil diperoleh. Data survei yang dirilis resmi adalah produk statistik dari proses aktivitas ilmiah yang panjang. Bank Dunia dan BPS niscaya memiliki SOP (standard operating procedure) dalam pengumpulan data.

Terlepas dari sisi metodologinya, dasar pengukuran kemiskinan BPS masih termaktub sejumlah kelemahan plus kelebihannya. Dalam bahasa akademis, dasar perhitungan BPS sangat boleh jadi tidak valid betul. Namun demikian, arah perubahannya masih bisa diandalkan sebagai acuan.