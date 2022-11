Jadwal Bola Liga Champion Siaran Live SCTV Malam ini Juventus vs PSG, AC Milan Juga Adu Nasib

Tim Juventus saat bertandang ke markas Benfica pada Rabu (26/10/2022) dini hari WIB di Estadio Da Luz pada ajang Liga Champions. Juventus melawan PSG di laga terakhir penyisihan grup dan jadi penentu nasib ke Liga Europa atau tidak. Laga Juventus vs PSG tayang lewat siaran langsung SCTV malam ini, Kamis (3/11/2022) dini hari WIB.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah jadwal Liga Champions (UCL) siaran langsung di SCTV & Live Streaming TV Online Vidio malam ini Rabu (2/11/2022) hingga Kamis (3/1/2022) dini hari WIB.

Jadwal siaran langsung Liga Champion di SCTV malam hari ini diwarnai dua pertandingan, Real Madrid vs Celtic dan Juventus vs PSG.

Malam ini juga akan ada sejumlah pertandingan menarik Liga Champions, seperti AC Milan vs Salzburg, Man City vs Sevilla hingga Chelsea vs Dinamo Zagreb, namun tidak tayang di SCTV hanya lewat Live Streaming TV Online Vidio.com.

Seluruh pertandingan Liga Champions baik yang tayang maupun yang yang tidak tayang di SCTV bisa ditonton lewat Live Streaming TV Online Vidio.com.

Laga malam ini akan terfokus pada nasib AC Milan dan Juventus.

Untuk diketahui, AC Milan dan Juventus wajib meraih kemenangan di matchday terakhir Liga Champions demi kepentingan masing-masing.

Dikutip dari Tribunnews, Rossoneri memerlukan kemenangan untuk lolos ke 16 besar Liga Champions.

Pasalnya, tim asuhan Stefano Pioli itu masih bisa terkejar oleh dua tim yang ada di bawanya.

Satu-satunya jalan aman menuju babak 16 besar adalah dengan mengamankan tiga angka.

Namun, AC Milan memiliki keuntungan kala bertanding di matchday terakhir.

Mereka akan bermain di San Siro saat menjamu Salzburg.

Di sisi lain, Juventus memerlukan tiga angka untuk menyelamatkan pamor mereka.

Hal itu terjadi lantaran Juve sudah dipastikan tidak lolos ke babak 16 besar.

Meski demikian, mereka masih berpeluang mengamankan tempat di Liga Eropa.