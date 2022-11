Pertandingan Sepak Bola Porprov Kalsel 2022, Pemain Batola Lakukan Gol Bunuh Diri

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN – Pertandingan sepak bola di event Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan ( Porprov Kalsel) digelar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Selasa (1/11/2022).

Tempatnya, Lapangan Sepak Bola Dr H M Safi’i Nagara di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten HSS.

Pertandingan ini merupakan pertandingan kedua yang digelar di hari yang sama. Sebelumnya, Banjarmasin menaklukkan Kabupaten Tapin 2-0.

Pertandingan berikutnya dari grup D, yakni Kabupaten Balangan melawan Kabupaten Barito Kuala (Batola) dengan hasil akhir 7-0.

Kemenangan telak Balangan dihasilkan dari Endra di menit ke-12, Yodi Assidiqiw ke-24, Nazaratul Padfilah ke-46, Zaini ke-60, Muhammad Anton ke-71 dan Gusnadi 90+1.

Gol bunuh diri dilakukan seorang pemain Batola pada menit ke-51. Akhirnya berkesudahan 7-0.

Kemudian pada pertandingan selanjutnya, Kabupaten Tanah Laut melawan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan skor 2-2.

Kepala Bidang Olahraga Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten HSS, Abdul Kodir, mengatakan, sepak bola di lapangan Nagara pada 1-6 November. Kemudian, di Stadion 2 Desember pada 7-13 November.

Hasil Perolehan Skor Sementara Selasa (1/11/2022):

- Banjarmasin vs Kabupaten Tapin 2-0 Grup D

- Kabupaten Balangan vs Kabupaten Batola 7-0 Grup D

- Kabupaten Tanah Laut (Tala) vs Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) 2-2 Grup A

Jadwal Pertandingan Rabu (2/11/2022)

- Kabupaten Hulu Sungai Selatan vs Kabupaten Banjar Grup B pukul 08.30 Wita

- Kabupaten Tabalong vs Kabupaten Hulu Sungai Tengah Grup C 14.00 Wita

- Kabupaten Hulu Sungai Utara vs Kabupaten Tanah Bumbu Gup A 15.45 Wita

(Banjarmasinpost.co.id/Eka Pertiwi)