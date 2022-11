Jadwal Liga Eropa Siaran Langsung SCTV Malam ini Ada Man United dan Arsenal, Roma - Lazio Live Moji

Erik ten Hag memuji penampilan dan gol Cristiano Ronaldo dalam kemenangan nyaman Manchester United atas FC Sheriff Tiraspol di Liga Europa beberapa waktu lalu. Jadwal siaran langsung Liga Eropa di SCTV malam hari ini Jumat (4/11/2022) dini hari WIB, akan diwarnai pertandingan Real Sociedad vs Man United serta Arsenal vs FC Zurich.

Jadwal Liga Eropa siaran langsung di SCTV malam ini dibuka pertandingan Real Sociedad vs Man United yang tayang jam 00.45 WIB.

Manchester United memiliki misi untuk lolos ke babak 16 besar Liga Eropa.

Tim besutan Erik Ten Hag wajib meraih kemenangan ketika bertandang ke markas Real Sociedad.

Namun misi ini bukanlah hal yang mudah bagi Manchester United.

Pasalnya, tim asal Inggris juga memiliki misi yang lain yaitu menang dengan mencetak minimal dua gol.

Dengan tujuan agar Manchester United bisa mengungguli produktivitas gol milik Real Sociedad dan catatan head to head kedua tim.

Apabila misi itu tidak bisa dituntaskan oleh pasukan Erik ten Hag, kemungkinan MU bisa tersingkir dari Liga Eropa.

Melihat papan klasemen Grup E, Manchester United ada kemungkinan besar finis di posisi dua.

Sehingga untuk memperpanjang napas di Liga Eropa, Setan Merah harus melalui babak play-off dengan menghadapi tim peringkat 3 Liga Champions yang akan diundi pada Senin (7/11) mendatang.

Sementara itu, SCTV juga akan menyiarkan pertandingan Arsenal vs FC Zurich yang akan tayang pada jam 03.00 WIB.

