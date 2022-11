Celine Evangelista Soroti Jemima, Jennifer Jill Komentari Kakak Eleeya Kini Menjelma Jadi ABG

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aktris Celine Evangelista menyoroti paras Jemima Guri Clementine Sompie, putri sulungnya.

Janda aktor Stefan William tersebut terpukau dengan Jemima yang kini telah menjelma menjadi anak gadis yang cantik.

Ya, Jemima diketahui merupakan anak angkat Celine Evangelista.

Ia sendiri memiliki tiga anak kandung hasil pernikahannya dengan dua mantan suami, Dirly Idol dan Stefan William

Pernikahannya dengan Dirly Idol dikaruniai anak berjenis kelamin perempuan yang dinamai Eleeya Xaviera Sompie.

Sementara pernikahannya dengan Stefan William dikaruniai dua anak laki-laki bernama Lucio Otthild William dan Eadred Koa Lewis Miguel.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari postingan instagram pribadi Celine Evangelista, @celine_evangelista, Jumat (4/11/2022), pada Kamis (3/11/2022) sang aktris mengunggah beberapa foto Jemima.

Foto Jemima di tepi sawah saat menggendong hewan piaraannya.

“My Number 1 Jemima @jelley.koaci, “ terang Celine Evangelista melalui caption.

Jemima tumbuh menjadi gadis yang cantik berkulit sawo matang, rambut bergelombang dan badannya yang tinggi.

Artis Jennifer Jill bahkan turut terkesima terhadap Jemima.

Melalui kolom komentar, Jennifer Jill menuliskan kalimat pujiannya untuk putri pertama Celine itu.

Jennifer Jill tampaknya juga ikut merasa kagum terhadap Jemima yang sudah tumbuh besar.

“Udaaah gede buanget Jemima ya ampun New Girl in Town watch it mamaaaa, “ komentarnya.