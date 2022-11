Gauli Pacar Hingga Hamil, Remaja di Tabalong Kalsel Diamankan Polisi

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANJUNG - Seorang remaja 17 tahun di Tabalong diamankan aparat Satreskrim Polres Tabalong.

Remaja warga Kecamatan Bintang Ara, Tabalong, Kalsel dilaporkan polisi setelah terlibat persetubuhan dengan pacarnya yang masih berusia 15 tahun.

Ulah mesum yang dilakukannya itu, membuat gadis yang kini duduk di kelas X sekolah menengah atas itu hamil.

Tak terima dengan perbuatan pelaku, orang tua korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Tabalong.

Kapolres Tabalong AKBP Riza Muttaqin, melalui, PS Kasubsi Penmas Sihumas Polres Tabalong, Aipda Irawan Yudha Pratama, membenarkan terungkapnya dugaan persetubuhan yang antara pelaku dan korban dalam hubungan pacaran.

"Korban adalah seorang perempuan berusia 15 tahun warga kecamatan Murung pudak Kabupaten Tabalong," ujar Yudha, Jumat (4/11/2022) petang,

Disampaikannya, kasus persetubuhan anak di bawah umur itu terungkap saat orangtua korban mengetahui anaknya yang masih duduk di kelas X hamil karena disetubuhi pelaku berkali-kali.

Orangtua korban mengetahui kondisi anaknya itu berawal dari laporan yang disampaikan keponakannya.

Diawal, lanjutnya, sempat ada mediasi dari kedua belah pihak, namun pihak ayah korban tidak menerima atas kejadian persetubuhan tersebut.

Sehingga peristiwa yang dialami anaknya itu kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti dalam proses hukum.

Selanjutnya Satreskrim Polres Tabalong di bawah pimpinan Kasat Reskrim Iptu Galih Putra Wiratama dan Polsek Bintang Ara di bawah pimpinan Iptu M Ari Wibowo mengamankan pelaku di kediamannya, Kamis (3/11/2022) malam.

"Saat ditanyakan polisi, pelaku mengakui telah melakukan persetubuhan dengan korban diawali pada bulan Agustus 2022," ungkap Yudha.

Dengan perbuatannya itu, kini pelaku harus jalani proses hukum dan disangkakan pasal 81 ayat 2 atau pasal 82 ayat 1 UURI No 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

"Saat ini pelaku telah diamankan di Polres Tabalong dan turut disita barang bukti berupa 1 rok berwarna hitam, 1 hoodie berwarna abu-abu list putih, 1 kerudung warna hitam, 1 celana short warna hitam, 1 stel pakaian dalam wanita warna merah muda dan corak kembang, 1 celana boxer warna merah," katanya.

(Banjarmasinpost.co.id/Dony Usman)