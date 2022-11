G-20 dan Transformasi Pendidikan Kita

Oleh : Muh. Fajaruddin Atsnan (Dosen UIN Antasari Banjarmasin)

BANJARMASINPOST.CO.ID - MEMASUKI bulan November, tepatnya 15-16 November 2022, puncak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke -17 Presidensi G-20 akan digelar di Bali. KTT ini akan menjadi puncak serangkaian proses dan usah yang intensif dari seluruh alur kerja G 20 selama setahun yang dikomandoi Indonesia sebagai tuan rumah. Semua sektor disentuh, sebagai respon cepat recovery pasca pandemi Covid-19.

Salah satu sektor esensial tentulah pendidikan, yang juga sangat terdampak akibat Covid-19. Kalau kita menilik dampak pandemi terhadap kondisi pembelajaran di Indonesia khususnya, berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan Kemendikbudristek, selama pandemi siswa mengalami kehilangan pembelajaran (learning lost) yang setara dengan enam bulan dan lima bulan belajar masing-masing untuk literasi dan numerasi.

Padahal sebelum pandemi, kemajuan pembelajaran selama satu tahun pendidikan di jenjang SD adalah sebesar 129 poin untuk literasi dan 78 poin untuk numerasi. Kita juga apresiasi terhadap kinerja pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek dengan berbagai usahanya. Pertama, menghadirkan Asesmen Nasional (AN) sebagai pengganti Ujian Nasional (UN) yang berfokus pada perkembangan dan perbaikan capaian belajar serta lingkungan sekolah.

Kedua, pengembangan teknologi digital dalam pendidikan melalui kebijakan digitalisasi sekolah yang kiranya perlu diimbangi dengan program peningkatan kompetensi guru, khususnya di bidang penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, ambil peran di G 20 melalui Transforming Education Summit (TES) yang merupakan wadah untuk memobilisasi semangat, komitmen dan kemauan politik yang lebih besar, untuk membalikkan kemunduran agenda suistanable development goals yang keempat yaitu menata kembali pendidikan dan mempercepat kemajuan pendidikan dan agenda SDGs 2030. Paling tidak, dengan tiga usaha yang dilakukan pemerintah plus berbagai 22 episode anyar yang baru diluncurkan Kemendikbud dalam platform Merdeka Belajarnya, mampu menjawab arah pendidikan kita, yakni penguatan literasi numerasi yang menjadi acuan dan standar internasional.

Ambil Benefit G-20

Banyak benefit yang diperoleh Indonesia sebagai negara yang memimpin serangkaian pertemuan G20, salah satunya terkait isu pendidikan. Meskipun terkesan sunyi saja, ternyata G-20 merupakan ajang Indonesia untuk “pamer” berbagai terobosan yang dilakukan Kemendikbudristek melalui Merdeka Belajar dalam mengatasi masalah di dunia pendidikan, khususnya untuk bangkit dan pulih dari pandemi Covid-19.

Melalui G20 EdWG, Kemendikbudristek mengangkat empat agenda utama untuk dibahas bersama oleh negara anggota G20. Keempat isu utama yang berakar dari konsep Merdeka Belajar ini adalah Pendidikan Berkualitas untuk Semua (Universal Quality Education), Teknologi Digital dalam Pendidikan (Digital Technologies in Education), Solidaritas dan Kemitraan (Solidarity and Partnership), dan Masa Depan Dunia Kerja Pascapandemi Covid-19 (The Future of Work Post Covid-19). Yang mana muaranya adalah transformasi pendidikan kita, tidak hanya dari segi digitalisasi saja, tetapi juga secara holistic ingin menyulap kebiasaan jadul (old) berpikir tingkat rendah menjadi kebiasaan kekinian, literasi numerasi, membaca, sains, dan sosial budaya untuk memperbaiki proses dan hasil belajar siswa.

Dalam sektor literasi, meskipun masih perlu usaha keras dari semua pihak yang ingin memajukan pendidikan, kita patut bangga karena Kemendikbudristek mendapat penghargaan atas ihtiarnya menjadikan pendidikan nasional berkembang secara berkelanjutan (suistanable development), melalui program-program inovasi dari Kemendikbudristek yang diapresiasi oleh UNESCO. Namun, apakah cukup pemerintah dengan punggawanya bisa mengakomodir grand design transformasi pendidikan kita ke arah yang lebih jelas dan baik? Tentu tidak. Perlu support sistem dari semua, tidak hanya sekolah, kampus, dan akademisi pendidikan, tetapi juga pasti melibatkan stake holder, dan utamanya adalah keluarga sebagai cikal bakal pondasi transformasi pendidikan kita. Namun, ada sosok sentral, yang menjadi komando jalan tidaknya kapal transformasi pendidikan kita, yakni guru sebagai pemeran utamanya.

Optimalkan Dua Ruang Pendidikan

Sebagus apapun kurikulumnya, sebagus apapun platform pendidikan yang diusung, sebagus apapun roadmap transformasi pendidikan, tidak akan berarti manakala dua ruang pendidikan tidak dilibatkan. Rumah dan sekolah memang dua tempat strategis untuk anak belajar. Ditambah ruang masyarakat yang muncul dari ruang-ruang keluarga dalam sekup wilayah tertentu. Rumah sebagai tempat pertama anak memulai petualangan pendidikannya, tentu memiliki peran strategis. Tidak sebatas tempat singgah anak, tetapi rumah dengan orangua sebagai pendidik pertama, anak memperoleh modal awal pendidikan. Bahkan, rumah menjadi ruang opportunis bagi bagian pendidikan, yaitu gerakan literasi.

Dalam hal mendidik anak yang mendukung gerakan literasi keluarga, kita seyogyanya mengadopsi enam cara yang diterapkan oleh Denmark, negara dengan warganya paling bahagia sedunia, dalam buku The Danish Way of Parenting karya Jessica Joelle Alexander dan Iben Dissin Sandahl yaitu Play (bermain), Authencity (autentisitas), Reframing (memaknai ulang), Empathy (empati), No Ultimatums (tanpa peringatan), Togetherness and Hygge (kebersamaan dan kenyamanan), yang biasa disingkat dengan PARENT. Membudayakan literasi merupakan proses satu kesatuan utuh, bukan hanya membiasakan anak untuk membaca saja, tetapi juga menulis, berbicara, menghitung, hingga mengolah informasi untuk menyelesaikan masalah.

Selanjutnya, ruang sekolah, sebagai pelabuhan selanjutnya pendidikan anak juga tak kalah pentingnya dalam melanjutkan misi orangtua untuk membentuk generasi yang mempunyai sikap, karakter, serta kuat literasi numerasinya. Sebagai pendidik, guru tak hanya “dituntut” untuk dapat mengajarkan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik melalui pembelajaran yang inovatif dan kreatif, tetapi lebih penting lagi bagaimana guru memberikan keteladanan dalam rangka membentuk karakter positif nan mulia peserta didik, terutama di era digital disruption.

Yaitu, era dimana potensi inovasi transformasi dari sistem lama dengan cara-cara baru, serta teknologi lama yang serba fisik, dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien. Perlu penguatan pendidikan karakter, hingga masuk ke ranah agama, akhlak (budi pekerti), sekaligus memperbaiki kualitas moral anak bangsa, sehingga tetap bijak dalam menyikapi pesatnya perubahan jaman.

Terakhir, kita berharap, G-20 jangan hanya numpang lewat bagi sektor pendidikan, Namun, di sisi lain seyogyanya untuk memvermak wajah pendidikan (transformasi pendidikan) perlu melibatkan penuh dua ruang pendidikan sehingga output hasil belajar lebih maksimal. Semoga. (*)