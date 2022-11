Jadwal Siaran TV Liga Italia Malam ini Ada Napoli vs Atalanta, Derby Roma dan Juventus vs Inter Lusa

Penjaga gawang Napoli Kolombia David Ospina (kanan) menyelam untuk merebut bola di bawah ancaman penyerang AC Milan asal Swedia Zlatan Ibrahimovic (kedua kiri) selama pertandingan sepak bola Serie A Italia antara AC Milan dan Napoli pada 19 Desember 2021 di stadion San Siro di Milan. Inilah jadwal bola Liga Italia dan stasiun TV yang menyiarkan malam ini Minggu (6/11/2022) dini hari WIB ada Napoli vs Atalanta, sedang Derby Roma vs Lazio dan Juventus vs Inter tayang lusa

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah jadwal bola Liga Italia pekan ke-13 dan stasiun TV yang menyiarkan malam ini, Sabtu, (5/11/2022) hingga Senin (7/11/2022) dini hari WIB, ada big match Napoli vs Atalanta, AS Roma vs Lazio hingga Juventus vs Inter Milan.

Seluruh pertandingan Liga Italia pekan ini kembali disiarkan lewat Live Streaming TV Online Bein Sports 1. Stasiun TV lokal RCTI tidak mengagendakan siaran langsung pertandingan Serie A.

Pertandingan pembuka Serie A pekan tersaji laga Udinese vs Lecce yang berlangsung Sabtu (5/11/2022) dini hari WIB

Laga tersebut berakhir dengan skor 1-1.

Sementara itu, pertandingan menarik Liga Italia tersaji mam ini, tepatnya Minggu (6/11/2022) dini hari WIB dimana ada pertemuan Atalanta vs Napoli di stadion Gewiss, Bergamo.

Napoli belum terkalahkan di Liga Italia musim ini dan kini masih nyaman duduk di puncak klasemen Liga Italia dengan 32 poin.

Sementara, Atalanta jadi kuda hitam musim ini dimana mereka kini di posisi dua klasemen dengan berjarak lima poin dari Napoli.

Sementara itu, pada Minggu malam, AC Milan bakal bertindak sebagai tuan rumah untuk menantang Spezia.

Tiga poin diprediksi bakal dengan mudah diraih Rossonerri.

Pasalnya, Spezia merupakan penghuni papan bawah Liga Italia, sekaligus menjadi salah satu tim dengan jumlah kebobolan terbanyak musim ini.

Sementara itu, Liga Italia pekan ini juga diwarnai pertandingan Derby Roma antara AS Roma vs Lazio yang berlangsung Senin, (7/11/2022) dini hari WIB.

Jadwal Liga Italia pekan ini ditutup dengan bigmatch yang mempertemukan Juventus vs Inter Milan.

Allianz Stadium menjadi venue duel Juventus vs Inter Milan dalam lanjutan Liga Italia pekan ke-13.

Berikut Hasil dan Jadwal Liga Italia Pekan ke-13: