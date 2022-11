Banjarmasin Hentikan Langkah Kabupaten HSS ke-8 Besar Mobile Legend Beregu Porprov Kalsel 2022

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - ESport nomor Mobile Legend Beregu Putra Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimanta Selatan digelar di Gedung Aula Pramuka, Kota Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tuan rumah, Kabupaten HSS, harus terhenti setelah kalah dari tim Banjarmasin dengan 0 -2, Minggu (6/11/2022).

Selanjutnya, tim Banjarmasin berhak lolos ke babak 8 besar, bersama dengan Kabupaten Tapin, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Barito Kuala (Batola). Sedangkan yang lain masih belum bertanding.

Sebelumnya, pada laporan panita pelaksana yang disampaikan Technical Delegate, Handoko, ada 14 nomor yang dipertandingkan di Porprov Kalsel 2022 diikuti oleh 13 daerah.

Disampaikannya, pada Porprov Kalsel, ini adalah kali pertama cabor ESports dipertandingkan secara resmi.

"Medalinya dihitung dalam perolehan medali kontingen di seluruh indonesia, hal ini tentunya menjadi kebanggan untuk kita semua," ucap Handoko.

Kegiatan ini akan menjadi tolak ukur pembinaan olahraga prestasi ESports di seluruh daerah kabupaten dan kota se kalimantan selatan serta diseluruh indonesia.

"Semoga dengan hasil kejuaaran ini akan melahirkan atlet-atlet yang berprestasi baik di tingkat daerah, provinsi , nasional bahkan internasional," pungkasnya.

Jumlah atlet yang mengikuti untuk seluruh nomor pertandingan mencapai 385 Atlet Putra dan Putri. Untuk cabor ESport didukung penuh oleh Bank Kalsel.

Berikut hasil pertandingan sementara hingga berita ini ditulis dan dikirim:

Banjarmasin 2 vs 0 HSS

Tabalong 0 vs 2 Tapin

Banjar 0 vs 2 Banjarbaru

Batola 2 vs 0 Balangan

Sedangkan 14 nomor pertandingan Cabor Espot Porprov Kalsel 2022:

1. Mobile Legends Beregu Putra - 12 Kabupaten Kota

2. Free Fire Beregu Putra - 8 Kabupaten/Kota

3. Free Fire Tunggal Putra 8 Kabupaten/kota

4. PUBG Mobile Beregu Putra 12 Kabupaten/Kota

5. PUBG Mobile Beregu Putri 6 Kabupaten Kota

6. E-Football 2023 Tunggal Putra 10 Kabupaten Kota

7. E-Football 2023 Ganda Putra 8 Kabupaten kota

8. E-Football 2023 Coop Beregu 8 k jal Putra Kabupaten kota

9. E-Football 2023 Tunggal Beregu Putra 6 Kabupaten Kota

10. FIFA 22 Tunggal Putra 9 Kabupaten Kota

11. FIFA 22 Ganda Putra 8 Kabupaten kota

12. FIFA 22 Coop Beregu Putra 8 Kabupaten Kota

13. FIFA 22 Tunggal Beregu Putra 7 Kabupaten Kota

14. Tekken 7 Tunggal Mix Putra / Putri 9 Kabupaten Kota

Pembukaan pertandingan cabang olahraga Esports, untuk kali pertama, pada Pekan Olahraga Provinsi Kalimanta Selatan (Porprov Kalsel) di Gedung Aula Pramuka, Kota Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Minggu (6/11/2022). (BANJARMASINPOST.CO.ID/AYA SUGIANTO)

Seluruh pertandingan akan disiarkan secara livestram melalui channel youtube ESI Provinsi Kalimantan Selatan.

