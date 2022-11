Stamford Bridge is Red! Hasil Chelsea vs Arsenal 0-1, the Gunners Buat Rekor dan Gusur Man City

Banner pertandingan Chelsea vs Arsenal yang tayang hari ini, Minggu (5/11/2022). Pada laga tersebut, Arsenal menang tipis 0-1 atas Chelsea

BANJARMASINPOST.CO.ID - Stamford Bridge is Red. Ya, hasil Derby London antara Chelsea vs Arsenal pada laga Liga Inggris Minggu (6/11/2022) malam WIB menjadi milik the Gunners.

Arsenal berhasil menang atas tuan rumah Chelsea dengan skor tipis 0-1 dalam laga yang berlangsung di Stamford Bridge tersebut.

Adalah gol Gabriel Magalhaes yang berhasil membawa Arsenal mengalahkan Chelsea ada pertandingan pekan ke-15 Liga Inggris 2022-2023 tersebut.

Dikutip dari situs resmi Liga Inggris, Chelsea mencatatkan 44 persen penguasaan bola.

Adapun Arsenal mencatatkan 56 persen penguasaan bola.

Dari segi peluang, Chelsea mencatatkan 5 tembakan yang 1 di antaranya mengarah tepat sasaran.

Baca juga: Tak Tayang SCTV, Link Streaming Bola Live Aston Villa vs Man United dan Cara Nontonnya di Sini

Baca juga: Jadwal Liga Inggris Siaran Langsung Hari ini Ada Spurs vs Liverpool, Chelsea vs Arsenal Streaming

Adapun Arsenal 14 membuat peluang dengan 2 lesakan menuju ke gawang.

Kemenangan ini juga memastikan Arsenal kembali ke puncak klasemen Liga Inggris menggeser Man City.

Arsenal mengumpulkan 34 poin, unggul dua poin dari Man City.

Sementara Chelsea melorot ke posisi tujuh dengan 21 poin.

Jalannya Pertandingan

Pada menit ke-10, Arsenal mendapatkan peluang lewat tendangan Ben White dari dalam kotak penalti.

Sayang, tendangan White masih menipis di samping kanan gawang Chelsea.

Sementara Chelsea, hingga menit ke-33, belum mampu membuat ancaman ke gawang Arsenal.