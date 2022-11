Jadwal 16 Besar Liga Champion Laga Liverpool vs Real Madrid dan PSG vs Bayern, AC Milan vs Spur

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Jadwal Liga Champion babak 16 besar usai Drawing Liga Champions yang digelar Senin (7/11/2022) petang.

Liverpool memiliki kesempatan untuk membalas dendam lebih awal pada Real Madrid setelah patah hati final Liga Champions musim lalu setelah bermain imbang melawan mereka di babak 16 besar.

Dalam undian yang bisa dibilang seri, tim Jurgen Klopp harus keluar sebagai yang teratas melawan pasukan Carlo Ancelotti dalam dua leg setelah mereka mengalahkan mereka 1-0 di Paris hanya enam bulan lalu.

Liverpool akan memiliki keunggulan kandang di leg pertama melawan Real Madrid, dengan 16 pertandingan terakhir dimainkan pada 14 dan 21 Februari sebelum leg kedua pada 7 dan 14 Maret.

Manchester City asuhan Pep Guardiola menghadapi ujian yang lebih mudah di RB Leipzig.

Di tempat lain, Graham Potter Chelsea bermain Dortmund, sementara Antonio Conte dan Tottenham telah ditarik melawan AC Milan.

Leg pertama babak 16 besar dijadwalkan berlangsung pada 14-15 dan 21-22 Februari, dengan leg kedua berlangsung sebulan kemudian pada 7-8 dan 14-15 Maret.

Undian babak 16 besar Liga Champions berlangsung di Nyon, Swiss Senin ini, di mana tim unggulan mereka yang memenangkan grupnya masing-masing diundi melawan tim yang berada di urutan kedua.

Tim dari negara yang sama tidak dapat saling berhadapan pada tahap turnamen ini.

Antonio Conte bersiap untuk kembali dengan cepat ke San Siro setelah juara Grup D Tottenham Hotspur bermain imbang dengan runner-up Grup E AC Milan , dan pertandingan glamor lainnya terjadi antara Paris Saint-Germain dan Bayern Munich pengulangan final 2019-20.

Inter Milan akan berhadapan dengan Porto - yang datang melalui Grup B yang ketat sebagai pemenang - sementara runner-up di bagian itu, paket kejutan Club Brugge , akan menghadapi Benfica.

Brugge dan Eintracht Frankfurt keduanya mengambil bagian dalam babak sistem gugur Liga Champions untuk pertama kalinya, dan pemenang Liga Europa telah dipasangkan dengan pemimpin Serie A Napoli.

Undian 16 Besar Liga Champions:

RB Leipzig vs Manchester City

Club Brugge vs Benfica

Liverpool vs Real Madrid

AC Milan vs Tottenham Hotspur

Eintracht Frankfurt vs Napoli

Borussia Dortmund vs Chelsea

Inter Milan vs Porto

PSG vs Bayern Munich

