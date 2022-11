Jadwal Liga Inggris Pekan Ini Live SCTV, Lawan Mudah Arsenal, Man United, Liverpool dan Man City

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan sejumlah laga Liga Inggris 2022/2023 yang jadwal siaran langsung via SCTV dan Live Streaming TV Online Vidio mulai hari Sabtu (16/11/2022) malam.

Di Jadwal Liga Inggris pekan ini sejumlah laga menarik bakal tersaji seperti Fulham vs Manchester United, Liverpool vs Southampton, Man City vs Brentford, Newcastle vs Chelsea hingga Wolves vs Arsenal.

Laga mana yang masuk agenda jadwal Siaran Langsung SCTV gratis belum ada konfirmasi namun yang pasti seluruhnya tayang via Live Streaming Vidio.com.

Duel Newcastle vs Chelsea akan menjadi laga menarik sebelum libur Piala Dunia 2022 nanti.

Di Klasemen Liga Inggris sementara, Arsenal dan Manchester City saling kejar-kejaran di puncak.

Di pekan depan balapan merebut posisi puncak bakal kembali terjadi lagi.

Kedua tim Arsebnal dan man City bertemu lawan yang relatif lebih ringan.

Man City akan menjamu Brentford sementara Arsenal akan bertandang ke markas Wolves.

Sementara itu Chelsea dan Manchester United pada klasemen Liga Inggris kian terpuruk usai melakoni laga akhir pekan ini.

Skuad Arsenal masih menjadi pemuncak klasemen sebab pada match ke-13 sukses meraih kemenangan atas Chelsea pada, Minggu (6/11/2022).

Tim asuhan Mikel Arteta mempecundangi Chelsea di Stamofrd Bridge dengan skor tipis 0-1.

Dengan kemenangan itu, Arsenal untuk sementara masih memuncaki klasemen Liga Inggris dengan 34 poin.

Ini artinya, Arsenal sudah 13 pekan menjadi pemuncak klasemen Liga Inggris.

Di hari yang sama Manchester City juga sukses meraih tiga poin atas Fulham.