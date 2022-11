Sidang Dugaan Korupsi Dana Desa Tamiyang Tabalong, Satu Terdakwa Tunggu Putusan Sela

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANJUNG - Proses persidangan dugaan tindak pidana korupsi (tikipor) Dana Desa Tamiyang Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), akan dilanjutkan, Kamis, 10 November 2022.

Dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, ada dua terdakwa yang dihadapkan ke meja hijau.

Masing-masing, terdakwa AL yang saat dugaan korupsi terjadi masih Kepala Desa Tamiyang dan terdakwa ANA, yang saat itu menjabat Kasi Kesra Desa Tamiyang.

Keduanya jalani persidangan dengan berkas terpisah dan agenda lanjutan persidangan juga berbeda setelah awalnya bersamaan waktunya saat jalani sidang perdana.

Ini karena untuk terdakwa AL setelah mengikuti sidang perdana mengajukan eksepsi terhadap dakwaan JPU dan terdakwa ANA tidak melayangkan eksepsi.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tabalong Mohamad Ridosan, melalui Kasiintelijen Kejari Tabalong, Amanda Adelina, Senin (7/11/2022), sidang selanjutnya akan dilaksanakan Kamis Tanggal 10 November 2022.

Bagi terdakwa AL agenda persidangannya berupa agenda pembacaan putusan sela dari majelis hakim dan terdakwa ANA berisi pemeriksaan saksi-saksi.

Agenda putusan sela ini setelah, Jumat 4 November 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, digelar sidang ketiga bagi terdakwa AL dengan agenda pembacaan tanggapan eksepsi yang dibacakan JPU.

"Tanggapan eksepsi yang dibacakan oleh Penuntut Umum antara lain menyatakan menerima surat dakwaantertanggal 05 Oktober 2022, menyatakan menolak keberatan atas eksepsi penasehat hukum terdakwa dan melanjutkan persidangan perkara atas nama terdakwa AL," katanya.

Sdang tersebut, lanjutnya, dilaksanakan secara terpisah, untuk terdakwa AL dilaksanakan di Rutan Tanjung.

Sedangkan untuk Jaksa Penuntut Umum dan penasihat hukum dari terdakwa dilaksanakan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Diketahui dalam persidangan ini kedu terdakwa didakwa dengan dengan primair Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 ayat 1 UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU NO 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 ayat 1 UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1

(banjarmasinpost.co.id/donyusman)